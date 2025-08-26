SpaceX tentará lançar o foguete Starship nesta terça-feira (26)

© X / SpaceX

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A SpaceX voltará a tentar lançar o Starship. O décimo teste está agendado para a noite desta terça-feira (26), a partir da Starbase, no Texas, Estados Unidos. A janela de lançamento abre às 20h30 e se estende até as 21h30.

As duas tentativas anteriores tiveram de ser suspensas. Nesta segunda-feira (25), o foguete estava pronto para fazer seu voo, porém o mau tempo impediu que deixasse o solo. Um dia antes, no domingo (24), o motivo foi um vazamento de oxigênio líquido na plataforma.

O Starship, maior foguete já construído, é formado pelo propulsor Super Heavy (o primeiro estágio) e pela nave Starship. O nome Starship também é utilizado para se referir ao veículo como um todo, quando os dois estágios estão juntos.

O veículo é essencial não só para os planos de Elon Musk mas para a Nasa. O bilionário pretende utilizá-lo para chegar a Marte e, também, para expandir a rede de satélites Starlink, seu serviço de internet de banda larga. A agência espacial americana, por sua vez, depende do foguete para levar humanos novamente à Lua, na missão Artemis 3, prevista para maio de 2027.

Os últimos lançamentos, no entanto, não foram animadores. Houve falhas nos três voos deste ano, além de uma explosão do segundo estágio durante um teste estático dos motores em uma plataforma da Starbase.

A empresa de Musk afirmou ter feito modificações no veículo com base em investigações nos incidentes recentes, para que os problemas não se repitam.

No décimo teste, a ideia é que o foguete faça a separação dos estágios a dezenas de quilômetros de altitude, com seu propulsor Super Heavy retornando para um pouso na água na costa do Texas, enquanto a nave Starship seguirá rumo ao espaço.

No espaço, a nave Starship tentará implantar imitações dos satélites Starlink e reacender um motor ao longo de sua trajetória suborbital ao redor do globo. A reentrada atmosférica sobre o oceano Índico testará suas aletas de direção externas e uma série de telhas experimentais de escudo térmico enquanto a nave atravessa intensa fricção e calor.