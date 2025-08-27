Google vai começar a bloquear apps Android consideradas suspeitas

© Shutterstock

A Google anunciou que está trabalhando em uma nova medida de segurança para os celulares Android que impedirá que os utisuários instalem nos dispositivos aplicativos não verificadas de outras lojas virtuais.

O objetivo desta medida destina-se a impedir que os usuários instalem software malicioso nos respectivos celulares e, em uma recente análise feita pela empresa, a Google descobriu que lojas virtuais alternativas têm “50 vezes mais software malicioso” do que apps disponíveis através do Google Play.

Assim sendo, a Google exigirá que os developers de aplicativos presentes em outras lojas virtuais têm de ser registrados por developers verificados de forma a ser instaladas em dispositivos Android certificados (ou seja, todos os que tenham serviços Google Play).

A gigante tecnológica comparou o processo de verificar os aplicativos com a “apresentação de um documento de identificação”, notando que apenas verificará se o app foi verificada e não analisará o conteúdo.

Sabe-se que este processo começará por estar presente no final de 2026 no Brasil, Singapura, Indonésia e Tailândia, com o lançamento global a seguir-se nos meses seguintes.