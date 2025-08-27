Lançamento e preço do (misterioso) Project Moohan da Samsung é revelado

© Reprodução Road to VR

Há algum tempo que sabemos que a Samsung e a Google se encontram trabalhando em conjunto em óculos de realidade virtual e aumentada - conhecidos como Project Moohan - mas, até agora, os detalhes têm sido escassos.

Graças a informações com origem na Coreia do Sul (via GSMArena) começou agora a circular o rumor que os Project Moohan serão revelados oficialmente no dia 29 de setembro, em um evento Unpacked que acontecerá na Coreia do Sul. A ‘casa’ da Samsung também deverá ser o primeiro país a receber os Project Moohan, com o lançamento previsto para 13 de outubro.

Ainda que não tenhamos ainda informações sobre os planos da Samsung para lançar os Project Moohan em mais mercados, as informações que andam circulando indicam que a estratégia passa por uma expansão gradual destes óculos para os territórios onde a empresa está presente.

Acredita-se que a Samsung pretende enviar para as lojas 100 mil unidades dos Project Moohan neste ano de 2025, com a empresa considerando um preço entre os 2,5 milhões e os 4 milhões de wons - o equivalente a 9.700 e 15.600 reais .

Vale destacarque (confirmando este valor) os Project Moohan terão um preço mais em conta do que os Vision Pro da Apple, que foram lançados no começo de 2024 por 3.499 dólares (cerca de 19 mil reais).