Manifestantes invadem escritórios da Microsoft nos EUA

© Getty

O grupo “No Azure for Apartheid” – que recentemente havia ocupado uma das praças da sede da Microsoft, em Redmond, para protestar contra as ligações da empresa com o governo de Israel – invadiu nesta terça-feira (26) as instalações da companhia e chegou até o escritório de Brad Smith, vice-presidente do conselho de administração e presidente da Microsoft.

De acordo com o site TechCrunch, a invasão obrigou a Microsoft a fechar temporariamente o prédio, e a polícia foi chamada para prender os envolvidos. A ação foi transmitida ao vivo pelo grupo “No Azure for Apartheid” na plataforma de streaming Twitch.

Segundo o site The Verge, entre os manifestantes estavam funcionários atuais da Microsoft e também ex-trabalhadores que haviam sido demitidos por ativismo.

Horas após o ocorrido, Brad Smith realizou uma coletiva de imprensa diretamente de seu escritório para esclarecer a situação. Ele explicou que, dos sete integrantes do grupo, dois eram empregados da Microsoft e um era ex-funcionário do Google.

“Obviamente, este foi um dia incomum”, afirmou Smith, reforçando “o compromisso [da Microsoft] em garantir que os princípios de direitos humanos e os termos contratuais de serviço sejam respeitados no Oriente Médio”.

As ligações da Microsoft com o governo de Israel haviam sido reveladas recentemente por uma investigação do jornal britânico The Guardian, que mostrou que as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) utilizaram a plataforma de computação em nuvem Azure, da Microsoft, para armazenar dados de chamadas telefônicas obtidas por meio de vigilância em massa de palestinos em Gaza e na Cisjordânia.

Pouco depois da publicação dessa investigação, a Microsoft divulgou um comunicado afirmando que as alegações mereciam “uma revisão completa e urgente”, já que “os termos de serviço padrão da Microsoft proíbem esse tipo de utilização”.

“Estamos trabalhando todos os dias para chegar ao fundo dessa questão, e é isso que faremos”, disse Brad Smith durante a coletiva. Ele aproveitou, no entanto, para criticar a forma como o protesto foi conduzido.

“Quando sete pessoas fazem o que fizeram hoje – invadir um prédio, ocupar um escritório, bloquear a entrada de pessoas, instalar escutas – mesmo que de forma rudimentar, escondendo celulares em sofás ou atrás de livros –, isso não está certo”, declarou. “Quando são convidados a se retirar e se recusam, isso também não está certo.”

O executivo destacou ainda que esse tipo de ação “não é necessária para chamar atenção” ao problema, ressaltando que iniciativas como a desta terça-feira “distraem do diálogo sério”.

Leia Também: Lançamento da SpaceX reabre esperança de voos tripulados para a Lua