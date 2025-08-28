OpenAI anuncia que vai abrir escritório no Brasil

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A OpenAI, empresa criadora do ChatGPT, anunciou nesta quinta-feira (28) a decisão de oficializar sua atuação na América Latina, abrindo um escritório em São Paulo até o fim deste ano.

Em comunicado à imprensa, o diretor de operações da empresa de tecnologia, Brad Lightcap, diz que a ideia é ficar mais próximo de clientes e parceiros -o Brasil está entre os três maiores mercados do ChatGPT, com mais de 50 milhões de usuários e 140 milhões de mensagens enviadas por dia para a ferramenta de inteligência artificial, segundo um levantamento recente da empresa.

"Há muito entusiasmo em torno da inteligência artificial no Brasil. As startups estão avançando rapidamente, e grandes empresas já vêm incorporando essas ferramentas às suas operações", diz Lightcap em nota.

Segundo a empresa, a ideia é que, além de ter um espaço de trabalho, o escritório na capital paulista seja um lugar para encontros e treinamentos de inteligência artificial para empresas, educadores e organizações sem fins lucrativos.

O diretor de políticas públicas da OpenAI para a América Latina diz no comunicado que os brasileiros não estão só usando as ferramentas da empresa, mas criando a partir delas. O Brasil figura entre os cinco países com maior uso da API (interface de programação) do ChatGPT.

Segundo os dados da empresa, as mensagens enviadas diariamente pelos brasileiros ao ChatGPT correspondem a cerca de 5,6% do total diário no mundo -20% são comandos sobre comunicação escrita, 15% para aprendizado e 6% para programação.

A divulgação vem pouco depois do anúncio de um escritório da OpenAI na Índia e da criação de um plano de assinatura com um preço específico para usuários indianos, cobrado em moeda local. A criadora do ChatGPT também já anunciou nomes de executivos que vão atuar na operação no país.

A empresa não disse ainda se pretende fazer o mesmo aqui no Brasil, mas o anúncio faz parte da expansão global da companhia, que desde 2023 vem fincando o pé fora dos Estados Unidos, com escritórios também na França, Reino Unido, Singapura, Japão, Alemanha e outros países.