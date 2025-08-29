Notícias ao Minuto
Procurar

Lua de Sangue: eclipse total em 7 de setembro terá 1h22 de duração

O fenômeno astronômico mais longo do ano será visível em várias partes do mundo, mas no Brasil só poderá ser acompanhado de forma parcial e penumbral no extremo leste. O Observatório Nacional transmitirá ao vivo pelo YouTube, a partir das 12h, em horário de Brasília

Lua de Sangue: eclipse total em 7 de setembro terá 1h22 de duração

© Kacper Pempel/Reuters

Notícias ao Minuto
29/08/2025 07:10 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Tech

ECLIPSE-LUNAR

No dia 7 de setembro de 2025 ocorrerá um eclipse total da Lua, o mais longo do ano, com duração da fase total de 1 hora e 22 minutos.

 

O fenômeno poderá ser visto em todas as suas fases (penumbral, parcial e total) no oeste da Austrália, parte central da Europa e da Ásia, extremo leste da África e Antártica. Outras regiões, como leste da Ásia, leste da Europa, África e leste da Austrália, verão apenas fases parciais ou penumbrais.

No Brasil, o eclipse não será visível nas fases total ou parcial. Apenas no extremo leste do país será possível observar a fase penumbral após o ápice do eclipse, mas essa etapa quase não apresenta alteração perceptível na luminosidade da Lua.

O Observatório Nacional (ON/MCTI) transmitirá o fenômeno ao vivo pelo YouTube, a partir das 12h (horário de Brasília), com imagens captadas em locais onde o eclipse será visível em sua totalidade.

Horários do eclipse (hora de Brasília)

Início do penumbral: 12h28
Início do parcial: 13h27
Início do total: 14h31
Máximo do eclipse total: 15h12
Fim do total: 15h53
Fim do parcial: 16h57
Fim do penumbral: 17h55

Segundo a astrônoma Josina Nascimento, da Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência (DICOP/ON), o eclipse lunar acontece quando a Lua atravessa a sombra da Terra, dividida em penumbra (parcialmente iluminada) e umbra (totalmente escura). Quanto mais perfeito o alinhamento entre Sol, Terra e Lua, maior a duração do eclipse.

Durante a fase total, a Lua ficará completamente imersa na umbra e adquirirá a coloração avermelhada conhecida como “Lua de Sangue”. Isso ocorre porque a luz solar, ao atravessar a atmosfera da Terra, tem as cores azul e violeta dispersadas, enquanto os tons avermelhados passam com mais facilidade e iluminam a superfície lunar de forma indireta.

Com informações do Observatório Nacional.

Discos solares podem voar em Marte com técnica inédita de levitação

Discos solares podem voar em Marte com técnica inédita de levitação

Estudo publicado na Nature apresentou minúsculos discos voadores capazes de levitar usando apenas energia solar e o fenômeno da fotoforese. Pesquisadores acreditam que a tecnologia pode revolucionar a exploração de Marte, ampliando o legado do helicóptero Ingenuity, da NASA

Notícias ao Minuto | 05:33 - 18/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você