Lua de Sangue: eclipse total em 7 de setembro terá 1h22 de duração

No dia 7 de setembro de 2025 ocorrerá um eclipse total da Lua, o mais longo do ano, com duração da fase total de 1 hora e 22 minutos.

O fenômeno poderá ser visto em todas as suas fases (penumbral, parcial e total) no oeste da Austrália, parte central da Europa e da Ásia, extremo leste da África e Antártica. Outras regiões, como leste da Ásia, leste da Europa, África e leste da Austrália, verão apenas fases parciais ou penumbrais.

No Brasil, o eclipse não será visível nas fases total ou parcial. Apenas no extremo leste do país será possível observar a fase penumbral após o ápice do eclipse, mas essa etapa quase não apresenta alteração perceptível na luminosidade da Lua.

O Observatório Nacional (ON/MCTI) transmitirá o fenômeno ao vivo pelo YouTube, a partir das 12h (horário de Brasília), com imagens captadas em locais onde o eclipse será visível em sua totalidade.

Horários do eclipse (hora de Brasília)

Início do penumbral: 12h28

Início do parcial: 13h27

Início do total: 14h31

Máximo do eclipse total: 15h12

Fim do total: 15h53

Fim do parcial: 16h57

Fim do penumbral: 17h55

Segundo a astrônoma Josina Nascimento, da Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência (DICOP/ON), o eclipse lunar acontece quando a Lua atravessa a sombra da Terra, dividida em penumbra (parcialmente iluminada) e umbra (totalmente escura). Quanto mais perfeito o alinhamento entre Sol, Terra e Lua, maior a duração do eclipse.

Durante a fase total, a Lua ficará completamente imersa na umbra e adquirirá a coloração avermelhada conhecida como “Lua de Sangue”. Isso ocorre porque a luz solar, ao atravessar a atmosfera da Terra, tem as cores azul e violeta dispersadas, enquanto os tons avermelhados passam com mais facilidade e iluminam a superfície lunar de forma indireta.

Com informações do Observatório Nacional.