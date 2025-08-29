Lugares que baniram e proibiram o ChatGPT

© <p>Getty Images</p>

Em todo o mundo, governos têm opiniões muito diferentes sobre ferramentas de IA como o ChatGPT. Alguns países adotaram a tecnologia e seu potencial, oferecendo-a até gratuitamente aos seus cidadãos. Outros, no entanto, optaram por restringi-la ou bloqueá-la completamente, muitas vezes alegando preocupações políticas, culturais ou de segurança. Além disso, alguns lugares carecem de infraestrutura básica de internet e digital, impossibilitando a operação de empresas de tecnologia.

A proibição é mais comum em locais onde o uso da internet é regulamentado. Líderes temem que plataformas estrangeiras espalhem desinformação, realizem espionagem digital ou sabotem a política local e a harmonia social.

Nesta galeria, examinamos os países e regiões onde o ChatGPT não está acessível e os motivos por trás dessa limitação. Curioso para saber quais estão na lista? Clique para descobrir!