"Progresso diário". Duolingo tem agora um novo rival no Google Tradutor

© Shutterstock

Nos últimos tempos já haviam surgido indícios de que o Google tinha planos mais ambiciosos para o seu popular serviço de tradução e que pretendia competir com o Duolingo no segmento de ensino de novos idiomas. Agora, a empresa anunciou oficialmente uma nova funcionalidade em fase beta no Google Tradutor.

A novidade traz uma série de ferramentas baseadas em Inteligência Artificial para criar sessões de aprendizado personalizado — levando em conta o nível de habilidade e o objetivo de quem deseja aprender um novo idioma.

Como ainda está em fase beta, o recurso é um pouco limitado no momento: ajuda apenas falantes de inglês a aprender espanhol e francês, e falantes de espanhol, francês e português a aprender inglês. A expectativa, no entanto, é de que o Google adicione gradualmente cada vez mais idiomas em ambas as direções.

Um vídeo divulgado pela empresa mostra alguns dos exercícios que serão apresentados no Google Tradutor para usuários interessados em aprender uma nova língua. A funcionalidade deverá ser acessível por meio de um novo botão dentro do aplicativo.

“Esses exercícios avaliam o seu progresso diário e ajudam você a desenvolver as habilidades necessárias para se comunicar com confiança em outro idioma”, afirmou Matt Sheets, gerente de produto do Google, em comunicado ao site The Verge.

