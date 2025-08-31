Reveladas duas novidades da próxima geração dos AirPods

© Apple

A Apple já confirmou que seu evento anual de lançamento de novos produtos será realizado no dia 9 de setembro, ocasião que (muito provavelmente) servirá para a empresa revelar oficialmente a linha de iPhones 17.

No entanto, a nova geração de iPhones não será a única novidade da apresentação. Rumores que circulam também apontam para o lançamento dos AirPods Pro 3 — a nova edição dos fones de ouvido sem fio premium da Apple.

Agora, novas informações compartilhadas por um usuário na rede social X (e corroboradas pelo leaker Majin Bu) revelam alguns dos recursos esperados para os AirPods Pro 3.

Segundo os vazamentos, quem estiver interessado nos fones pode esperar duas mudanças principais: um estojo/carregador de dimensões menores e a remoção do botão físico de emparelhamento com outros dispositivos eletrônicos.

Em vez desse botão mecânico, o estojo/carregador dos AirPods Pro 3 deverá trazer uma área sensível a gestos na parte frontal que, assim como nos AirPods 4, permitirá emparelhar os fones com apenas dois toques. Além disso, o recurso deve reconhecer alguns gestos para reproduzir ou pausar músicas e também controlar o volume.

Caso o anúncio oficial dos AirPods Pro 3 se confirme, é quase certo que o lançamento aconteça ainda em 2025. Até lá, resta aguardar o evento da Apple no dia 9 de setembro.

