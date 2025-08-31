Notícias ao Minuto
Procurar

Reveladas duas novidades da próxima geração dos AirPods

Os fones sem fios AirPods Pro 3 da Apple devem ser apresentados oficialmente no evento da empresa já marcado para setembro. Uma destas novidades deverá ser ‘retirada’ da caixa dos AirPods 4.

Reveladas duas novidades da próxima geração dos AirPods

© Apple

Notícias ao Minuto Brasil
31/08/2025 08:04 ‧ há 8 minutos por Notícias ao Minuto Brasil

Tech

Apple

A Apple já confirmou que seu evento anual de lançamento de novos produtos será realizado no dia 9 de setembro, ocasião que (muito provavelmente) servirá para a empresa revelar oficialmente a linha de iPhones 17.

 

No entanto, a nova geração de iPhones não será a única novidade da apresentação. Rumores que circulam também apontam para o lançamento dos AirPods Pro 3 — a nova edição dos fones de ouvido sem fio premium da Apple.

Agora, novas informações compartilhadas por um usuário na rede social X (e corroboradas pelo leaker Majin Bu) revelam alguns dos recursos esperados para os AirPods Pro 3.

Segundo os vazamentos, quem estiver interessado nos fones pode esperar duas mudanças principais: um estojo/carregador de dimensões menores e a remoção do botão físico de emparelhamento com outros dispositivos eletrônicos.

Em vez desse botão mecânico, o estojo/carregador dos AirPods Pro 3 deverá trazer uma área sensível a gestos na parte frontal que, assim como nos AirPods 4, permitirá emparelhar os fones com apenas dois toques. Além disso, o recurso deve reconhecer alguns gestos para reproduzir ou pausar músicas e também controlar o volume.

Caso o anúncio oficial dos AirPods Pro 3 se confirme, é quase certo que o lançamento aconteça ainda em 2025. Até lá, resta aguardar o evento da Apple no dia 9 de setembro.

Leia Também: "Progresso diário". Duolingo tem agora um novo rival no Google Tradutor

Partilhe a notícia

Recomendados para você