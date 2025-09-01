WhatsApp corrige falha que permite ataques a usuários da Apple

© Shutterstock

O WhatsApp anunciou que corrigiu uma vulnerabilidade de segurança no seu aplicativo nas versões disponíveis para iOS e Mac e que tinha como alvo usuários específicos da Apple.

A vulnerabilidade em questão estava sendo usada para realizar ataques ‘zero-click’, isto é, que não exigem que o usuário pressione um ‘link’ ou tenha qualquer tipo de intervenção. Conta o responsável de segurança da AmnestyTech, Donncha Ó Cearbhaill, que a os ataques tinham como alvo pessoas que trabalham para instituições de caridade, organizações sem fins lucrativos e também jornalistas.

Segundo o site PCMag que estes ataques estavam em andamento desde o final de maio e que este anúncio do WhatsApp surge pouco depois de a Apple anunciar no mês passado uma atualização de segurança para prevenir “um ataque extremamente sofisticado”.

O especialista em cibersegurança da AmnestyTech revela que o ataque em questão usava uma combinação destas duas vulnerabilidades, com o WhatsApp estando agora em processo de informar utilizadores que possam ter sido vítimas desta vulnerabilidade detectada no seu app.

Sabe-se que, como solução, o WhatsApp tem recomendado a pessoas que podem ter sido impactadas a fazer uma reposição total das definições do celular, garantindo assim que todo o sistema está ‘limpo’ e que os hackers não conseguem ter qualquer tipo de controle do aparelho.