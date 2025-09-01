Meta autorizou 'bots' de IA baseados em celebridades como Taylor Swift

© Emma McIntyre/TAS24/Getty Images

A Meta permitiu que as suas redes sociais e plataformas digitais - como o Facebook, o Instagram e o WhatsApp - tivessem ‘bots’ de conversa com a aparência e nomes de celebridades sem a devida autorização.

Entre as celebridades ‘representadas’ nas redes sociais estão Taylor Swift, Scarlett Johansson e Selena Gomez e, de acordo com a Reuters, atendiam a vários pedidos dos usuários como gerar uma imagem sem qualquer roupa na zona do peito e também insistiam que eram pessoas reais e não Inteligências Artificiais.

Alguns destes ‘bots’ foram gerados por pessoas alheias à Meta mas, de acordo com a investigação da publicação norte-americana, pelo menos três deles foram criados por um funcionário da divisão de Inteligência Artificial da Meta.

Um porta-voz da Meta referiu que estes ‘bots’ criados pelo funcionário da empresa foram desenvolvidos como um teste, mas a Reuters descobriu que estão disponíveis para todos os usuários e que já contam com mais de 10 milhões de interações.

Conversas com menores

A investigação da Reuters descobriu também que estes ‘bots’ de conversa estão tendo conversas de teor sexual com menores, criando assim o receio que estejam tendo conversas sobre outros assuntos sensíveis como distúrbios alimentares ou auto-mutilação.

Em resposta ao site TechCrunch, uma representante da Meta afirmou que estes ‘bots’ de conversação estão sendo treinados para evitarem estes temas em conversas com menores. No entanto, as medidas criadas pela gigante tecnológica são ainda temporárias e foram criadas enquanto a Meta desenvolve diretrizes permanentes para estes ‘bots’ de Inteligência Artificial.

Sabe-se que a Meta apagou alguns destes ‘bots’ de conversa que foram descobertos pela Reuters, pelo que os usuários terão mais dificuldades em encontrar os exemplos mais problemáticos.