Astronauta da NASA partilha vídeo de uma (rara) aurora vermelha

O astronauta Don Pettit da NASA já esteve quatro vezes a bordo da Estação Espacial Internacional mas, apesar dos seus 70 anos de idade, a vontade de voltar ao Espaço não parece ter diminuído.

Pettit regressou à Terra em abril de 2025 e, desde então, tem compartilhado na respetiva página na rede social 'X' diversas fotografias e vídeos que captou durante a sua mais recente estadia na Estação Espacial Internacional.

O mais recente vídeo compartilhado por Pettit mostra uma aurora de tonalidade avermelhada com um “tamanho e vibração” tal que o astronauta diz serem raros. Segundo o site Digital Trends, auroras de tonalidade verdade acontecem normalmente entre os 100 a 200km de altitude, enquanto as de tonalidade avermelhada só se verificam acima dos 200km de altitude.

“Aconteceu duas a três vezes durante uma missão de seis meses”, conta Pettit na publicação partilhada no X e cujo vídeo pode ver acima.