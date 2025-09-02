Notícias ao Minuto
Astronauta da NASA partilha vídeo de uma (rara) aurora vermelha

Don Pettit é um astronauta da NASA que já esteve quatro vezes na Estação Espacial Internacional. A ida mais recente ao Espaço terminou em abril de 2025

Astronauta da NASA partilha vídeo de uma (rara) aurora vermelha
Astronauta da NASA partilha vídeo de uma (rara) aurora vermelha

Don Pettit é um astronauta da NASA que já esteve quatro vezes na Estação Espacial Internacional. A ida mais recente ao Espaço terminou em abril de 2025

02/09/2025 05:30 ‧ há 6 horas por Notícias ao Minuto

Tech

Astronauta

O astronauta Don Pettit da NASA já esteve quatro vezes a bordo da Estação Espacial Internacional mas, apesar dos seus 70 anos de idade, a vontade de voltar ao Espaço não parece ter diminuído.

 

Pettit regressou à Terra em abril de 2025 e, desde então, tem compartilhado na respetiva página na rede social 'X' diversas fotografias e vídeos que captou durante a sua mais recente estadia na Estação Espacial Internacional.

O mais recente vídeo compartilhado por Pettit mostra uma aurora de tonalidade avermelhada com um “tamanho e vibração” tal que o astronauta diz serem raros. Segundo o site Digital Trends, auroras de tonalidade verdade acontecem normalmente entre os 100 a 200km de altitude, enquanto as de tonalidade avermelhada só se verificam acima dos 200km de altitude.

“Aconteceu duas a três vezes durante uma missão de seis meses”, conta Pettit na publicação partilhada no X e cujo vídeo pode ver acima.

Meta autorizou 'bots' de IA baseados em celebridades como Taylor Swift

Meta autorizou 'bots' de IA baseados em celebridades como Taylor Swift

Uma investigação da Reuters descobriu uma série de ‘bots’ de conversa baseados em celebridades sem a devida autorização. Mais ainda, estes ‘bots’ interagiam com usuários menores nas redes sociais da Meta

Notícias ao Minuto | 06:50 - 01/09/2025

