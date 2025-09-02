Google desmente ataque em massa ao Gmail: "totalmente falso"

© DR

Nesta segunda-feira (1º), a Google veio a público desmentir uma série de relatos que apontavam que o serviço de e-mail 'Gmail' havia sido alvo de um ataque hacker. A empresa divulgou um comunicado oficial para esclarecer o assunto.

Ao 'Notícias Ao Minuto', a Google enfatizou que as proteções do Gmail são fortes e eficazes, e as alegações de um grande alerta de segurança do Gmail são falsas: "Queremos tranquilizar nossos usuários de que as proteções do Gmail são fortes e eficazes. Recentemente, surgiram várias alegações imprecisas que afirmavam, de forma incorreta, que emitimos um alerta geral a todos os usuários do Gmail sobre um grande problema de segurança. Isso é totalmente falso", afirmou em nota.

A gigante tecnológica destacou também que apesar de compreender que há sempre tentativas de ataques maliciosos, a empresa está sempre buscando maneiras de combater estas ações: "Nossas proteções continuam bloqueando mais de 99,9% das tentativas de phishing e malware antes que cheguem aos usuários".

A Google também orienta que os usuários busquem verificar, com frequência, atividades suspeitas em suas contas e fiquem atentos a notificações de login enviadas pela própria plataforma.

Recomendações de segurança

A Google publicou uma lista de boas práticas para reforçar a proteção digital. Entre elas:

Criar senhas fortes e exclusivas para cada serviço utilizado;

Alterar as senhas regularmente, mesmo quando não houver suspeita de invasão;

Habilitar a autenticação em dois fatores, seja por SMS ou aplicativos específicos;

Manter atenção a e-mails suspeitos, links desconhecidos ou solicitações de códigos de verificação.

A empresa lembra que as medidas não protegem apenas contas de e-mail, mas também evitam que informações pessoais sejam exploradas em golpes mais amplos, como fraudes financeiras, clonagem de identidade e ataques de extorsão digital.