MrBeast está considerando entrar no mundo dos smartphones

© Getty Images

O youtuber Jimmy Donaldson - mais conhecido como MrBeast e que conta com mais de 430 milhões de subscritores no YouTube - está considerando avançar com o seu próprio serviço de smarphones, conta o Business Insider.

A publicação diz ter tido acesso a um documento de apresentação aos investidores do início de 2025 e que revela alguns dos planos que a empresa de Donaldson - a Beast Industries - tem para diversificar a marca MrBeast.

Acredita-se que o youtuber poderá lançar a sua própria rede móvel virtual em colaboração com operadoras de telecomunicações norte-americanas como a T-Mobile, a Verizon ou a AT&T. A publicação destaca que o projeto pode até seguir os mesmos moldes da Mint Mobile de Ryan Reynolds, que posteriormente foi vendida à T-Mobile por 1,35 bilhões de dólares (1,16 mil milhões de euros).

A entrada no mundo das redes móveis virtuais não deverá ser a única aposta de MrBeast e da sua Beast Industries. O documento que o Business Insider teve acesso também coloca em hipótese a entrada da empresa no mundo da ‘fintech’ (tecnologia financeira) e dos videofames.