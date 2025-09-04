Acordo fechado? Apple e Google se unem para lançar Siri com IA

© Shutterstock

Os desafios da Apple na área da Inteligência Artificial têm sido bem documentados ao longo dos últimos anos, com os atrasos no desenvolvimento de novas funcionalidades a também pela saída de talentos para empresas rivais.

Por tudo isto a Apple teria se obrigado a recorrer a outras empresas tecnológicas para cumprir as suas ambições na área da Inteligência Artificial e, de acordo com o jornalista Mark Gurman da Bloomberg, a Google deverá mesmo ser a escolhida.

A publicação conta que a próxima geração da assistente digital Siri deverá ter uma versão alternativa do modelo Gemini de Inteligência Artificial da Google. Ao que parece, a Apple e a Google chegaram a acordo esta semana para seguir em frente com o projeto.

Este projeto inclui o desenvolvimento de uma funcionalidade conhecida internamente como “World Knowledge Answers” e, de acordo com as fontes de Gurman, esta ferramenta servirá para pesquisar informação e receber resumos gerados por Inteligência Artificial com base em dados disponíveis na ‘web’.

A descrição parece apontar que esta funcionalidade teria uma proposta em tudo semelhante à apresentada atualmente por ferramentas de Inteligência Artificial como o ChatGPT e a Perplexity, prevendo-se no entanto que esta “World Knowledge Answers” também seja integrada em serviços como o navegador Safari e também na tela inicial de produtos Apple.

Saída de talento na Inteligência Artificial

Os últimos meses da Meta têm sido marcados por contratações milionárias na área da Inteligência Artificial e, mesmo que a empresa tencione ‘congelar’ novas contratações nos próximos tempos, parece que o desejo de estar na vanguarda nesta área fala mais forte e está a levar a tecnológica a fazer algumas exceções.

Sefundo a Bloomberg, a Meta voltou a ‘roubar’ um especialista em Inteligência Artificial à Apple. A publicação adianta que a empresa tecnológica liderada por Mark Zuckerberg conseguiu convencer Frank Chu a juntar-se à equipe do Meta Superintelligence Labs (MSL). Até aqui, Chu era um dos responsáveis pelas equipes focadas em infraestrutura, treino e pesquisa de Inteligência Artificial da Apple e, ao que tudo indica, estaria liderando uma equipe dentro da Meta chamada de MSL Infra.

Ao que se sabe, Chu é o sexto especialista em Inteligência Artificial que decidiu trocar a Apple pela Meta. O primeiro a fazê-lo foi o criador da equipe de modelos de Inteligência Artificial da Apple, Ruoming Pang, mediante uma oferta de 200 milhões de dólares (mais de 1 bilhão de reais).

Seguiram-se os engenheiros Tom Gunter, Mark Lee, Bowen Zhang e Yun Zhu mas, com base na posição de responsabilidade que ocupava dentro da Apple, é com esta contratação de Chu que a Meta volta a desferir um ‘golpe’ profundo nas ambições de Inteligência Artificial da Apple.