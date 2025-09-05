Empresa de IA de Elon Musk, a xAI, perde mais um 'peso pesado'

© Getty Images

O CFO da xAI, Mike Liberatore, é o mais recente ‘peso pesado’ a abandonar a empresa de Inteligência Artificial de Elon Musk, revelou o The Wall Street Journal.

O ex-executivo da Airbnb chegou à xAI em abril mas, de acordo com a publicação norte-americana, abandonou a empresa no último mês de julho. De momento não se sabe o motivo que teria levado à saída de Liberatore, mas é a mais recente saída com grande repercussão da xAI.

Vale lembrar que, em agosto, o cofundador da xAI, Igor Babuschkin, anunciou que estava de saída da empresa para fundar a sua própria empresa de capital de risco. Mesmo que a decisão tenha tido efeitos imediatos, Babuschkin deixou boas palavras sobre Musk e afirmou até ter aprendido “duas lições inestimáveis” com o magnata multimilionário.

“Aprendi duas lições inestimáveis com o Elon [Musk]: #1 Não tenha medo de arregaçar as mangas e investigar pessoalmente os problemas técnicos, #2 Tenha um sentido de urgência maníaco”, explicou Babuschkin na altura.

Musk processou Apple e OpenAI

A saída de Liberatore surge pouco depois de Musk ter decidido avançar com um processo contra a Apple e a OpenAI (ChatGPT) no qual envolveu não só a xAI como também a rede social X.

Na queixa apresentada hoje em um tribunal federal do Texas, nos EUA, as empresas do bilionário alegam que o fabricante do iPhone e o dono do ChatGPT concordaram em integrar o assistente de IA nos smartphones da Apple, bloqueando rivais como o Grok, o assistente de IA da xAI.

"Esta é a história de dois monopólios que unem forças para garantir o seu domínio contínuo em um mundo agora impulsionado pela tecnologia mais poderosa já criada pela humanidade: a inteligência artificial", afirma a queixa.

A X e a xAI afirmam que a Apple detém 65% do mercado de smartphones nos Estados Unidos, enquanto a OpenAI controla pelo menos 80% do mercado de assistentes de IA generativa, graças ao ChatGPT.

A Apple e a OpenAI anunciaram a sua parceria em junho de 2024, integrando o assistente de IA em algumas funcionalidades do iPhone, como o seu assistente de voz Siri.

De acordo com a queixa, este acordo daria ao ChatGPT acesso exclusivo a "milhares de milhões de pedidos de usuários" provenientes de centenas de milhões de dispositivos.

Musk também acusa a Apple de manipular a classificação da App Store para favorecer o ChatGPT, enquanto atrasa a aprovação das atualizações do aplicativo Grok.

A sua empresa reclama vários bilhões de dólares em danos e juros, bem como uma uma ordem formal permanente para pôr fim às alegadas práticas anticoncorrenciais. Além disso, solicita um julgamento perante um júri.

"Esta nova queixa corresponde bem ao comportamento recorrente do Sr. Musk, caracterizado pelo assédio", reagiu um porta-voz da OpenAI.

A Apple não respondeu ainda a um pedido de comentário da agência AFP.

Musk já havia criticado a OpenAI no ano passado, acusando-a de quebra de contrato por colocar os interesses comerciais à frente de uma suposta missão original de usar a IA de forma altruísta, mas foi a aliança da OpenAI com a Apple para integrar os seus 'chatbots' em todos os produtos da Apple (telefones, tablets e computadores) que fez com que essa rivalidade se intensificasse.

Paralelamente, Musk tentou aproximar-se de Mark Zuckerberg, o fundador da Meta, para fazerem juntos uma oferta de 97,4 bilhões de dólares para adquirir a OpenAI no início deste ano, de acordo com documentos judiciais publicados na quarta-feira passada, mas essa iniciativa não se concretizou.

Uma possível união entre os dois titãs da tecnologia é surpreendente, já que publicamente os dois magnatas se enfrentaram nas redes sociais, especialmente desde que Musk adquiriu o Twitter, rede social que concorre diretamente com o Facebook e o Instagram, plataformas que fazem parte da Meta.