Trocar mensagens sexuais com IA é traição? Pesquisa responde

© Shutterstock

Nos últimos meses, temos visto crescer a tendência de usar bots de conversa com Inteligência Artificial para pedir conselhos ou simplesmente como companhia. Algumas pessoas chegam a enxergar esses bots como parceiros românticos e até como “almas gêmeas”.

Agora, o Instituto Kinsey e o site DatingAdvice.com realizaram uma pesquisa que traz informações sobre como os usuários encaram os relacionamentos românticos com Inteligência Artificial. A questão é: trocar mensagens sexuais com um bot é traição?

O levantamento ouviu 2 mil adultos nos EUA, e 33% afirmaram considerar traição manter um relacionamento romântico ou trocar mensagens de teor sexual com uma IA. Entre eles, 64% consideram os dois tipos de interação como infidelidade, 21% entendem que apenas a troca de mensagens sexuais é traição, enquanto 15% apontaram apenas o relacionamento romântico.

“Entre os que consideram traição ter interações íntimas com um bot de Inteligência Artificial, parece que a maioria não faz distinção entre intimidade emocional e sexual”, disse ao Mashable Justin Lehmiller, pesquisador do Instituto Kinsey. “A maioria enxerga qualquer tipo de intimidade direcionada a essa tecnologia como ultrapassar os limites.”

A socióloga Jennifer Gunsaullus reforça que os números “refletem a inquietação que muitas pessoas sentem em relação ao que conta como intimidade”, especialmente em um momento de maior disseminação da IA.

“Pode ser difícil para nós saber como classificar interações com Inteligência Artificial, porque elas confundem as fronteiras entre fantasia, pornografia e as emoções que sentimos em relacionamentos humanos reais”, explicou Gunsaullus.

A pesquisa também perguntou sobre outras atividades online que poderiam ser vistas como traição. Os destaques foram:

45% apontaram o envio de dinheiro para modelos de webcam;





36% disseram que seria traição se o(a) parceiro(a) conversasse com modelos de webcam;





33% consideraram infidelidade assinar uma página no OnlyFans.

Além disso, 72% disseram que considerariam traição se o(a) parceiro(a) enviasse mensagens sexuais a outra pessoa, e 13% indicaram que até mesmo curtir fotos de pessoas atraentes nas redes sociais poderia ser visto como ultrapassar os limites.

Leia Também: Empresa de IA de Elon Musk, a xAI, perde mais um 'peso pesado'