Fim de semana termina com um eclipse total da Lua

O céu deste domingo (7) terá um eclipse lunar total, o mais longo de 2025. Também conhecido como Lua de Sangue, o evento vai durar 1 hora e 22 minutos, e será visível em regiões da Austrália, Europa, Ásia, África e Antártica.

Infelizmente, o eclipse lunar não será visível do Brasil de maneira total, nem parcial – ou seja, não veremos a Lua ser encoberta pela sombra da Terra. Entretanto, o Observatório Nacional vai transmitir imagens do fenômeno em sua totalidade a partir das 12h (horário de Brasília), em seu canal do YouTube..

Se estiver em uma das regiões onde o eclipse será visível, recomenda-se que tenha uma visão desimpedida para a Lua e até poderá recorrer a uma câmara fotográfica para conseguir observar o fenômeno, dado que conseguirá desta forma captar mais luz do que seria possível com o olho humano.

Vale recordar que os eclipses lunares costumam acontecer quando a Terra passa entre o Sol e a Lua, o que faz com que o nosso satélite natural fique com uma tonalidade avermelhada. Este fenômeno faz com que, neste estado, a Lua seja também conhecida como ‘Lua de Sangue’.

Caso tenha planos para observar este eclipse total da Lua, recomendamos que recorra ao site Starwalk para saber as regiões onde poderá assistir ao fenômeno e também a que horas deverá estar preparado.

