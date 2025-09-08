'Lua de Sangue': as melhores fotografias do eclipse deste domingo

© Getty Images

Os aficionados pela observação do céu noturno tiveram oportunidade de assistir este domingo, dia 7 de setembro, a uma ‘Lua de Sangue’ - o nome dado ao fenômeno resultante de um eclipse total lunar em que o satélite natural fica (temporariamente) com uma tonalidade avermelhada.

O fenômeno foi visto por milhões de pessoas em três continentes diferentes mas, se não teve essa oportunidade, reunimos algumas das melhores fotografias que encontramos deste eclipse e da resultante ‘Lua de Sangue’ para que possa ter uma ideia da beleza que marcou o começo da noite passada.

Vale destacar que um eclipse total da Lua acontece quando a Terra passa entre o nosso satélite natural e o Sol, o que faz com que a Lua ganhe a tal tonalidade mais avermelhada e tão diferente da habitual cor branca.

Pode ver acima as imagens deste eclipse total e também da ‘Lua de Sangue’.