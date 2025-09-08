Notícias ao Minuto
'Lua de Sangue': as melhores fotografias do eclipse deste domingo

O fenômeno foi visto por milhões de pessoas em três continentes diferentes mas, caso não tenha tido oportunidade de ver, reunimos algumas fotografias que lhe dão uma ideia da beleza que marcou este fim de semana

49 Fotos

© Getty Images

08/09/2025 05:20 ‧ há 4 horas por Notícias ao Minuto

Tech

Lua de Sangue

Os aficionados pela observação do céu noturno tiveram oportunidade de assistir este domingo, dia 7 de setembro, a uma ‘Lua de Sangue’ - o nome dado ao fenômeno resultante de um eclipse total lunar em que o satélite natural fica (temporariamente) com uma tonalidade avermelhada.

 

O fenômeno foi visto por milhões de pessoas em três continentes diferentes mas, se não teve essa oportunidade, reunimos algumas das melhores fotografias que encontramos deste eclipse e da resultante ‘Lua de Sangue’ para que possa ter uma ideia da beleza que marcou o começo da noite passada.

Vale destacar que um eclipse total da Lua acontece quando a Terra passa entre o nosso satélite natural e o Sol, o que faz com que a Lua ganhe a tal tonalidade mais avermelhada e tão diferente da habitual cor branca.

Pode ver acima as imagens deste eclipse total e também da ‘Lua de Sangue’.

Missão Juno em Júpiter pode acabar neste mês por falta de verba

"A Juno oferece uma oportunidade única para investigar regiões anteriormente inexploradas do sistema joviano", diz Scott Bolton, cientista-chefe da missão e membro do SwRI (Instituto de Pesquisa do Sudoeste, em Boulder, Colorado), ao defender a continuidade da missão em documento publicado pela ONG Planetary Society.

Folhapress | 10:00 - 07/09/2025

