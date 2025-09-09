30 prompts do ChatGPT que vão melhorar (e muito) seu dia a dia

© <p>Getty Images</p>

O ChatGPT tem muitas utilidades, e uma delas é facilitar sua vida. Então, seja por ser mãe de primeira viagem, para usar aplicativos de namoro, para conseguir uma promoção ou simplesmente passar o dia, é hora de encontrar seu estímulo.

De ajudar a escrever mensagens e editar argumentos de vendas a criar histórias para dormir e programar eventos festivos, o prompt certo pode realmente fazer tudo por você. O segredo é adicionar o máximo de detalhes possível. E não tenha medo de pedir para um chatbot mudar um pouco sua resposta para garantir que o tom esteja perfeito.

Então, para começar, clique nestes 30 prompts do ChatGPT que certamente tornarão seu dia a dia um pouco melhor.