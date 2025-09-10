Novo AirPods Pro 3 faz tradução simultânea para o português com 'sotaque brasileiro'

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Apple anunciou, em evento ao vivo nesta terça (9), os AirPods Pro 3, nova versão de fones de ouvido sem fio da marca. A principal novidade é a tradução simultânea, ou seja, o produto traduzirá a fala do interlocutor para o idioma desejado pelo ouvinte. No anúncio do produto, a Apple usou traduções em inglês, espanhol e português do Brasil para exemplificar a ferramenta.

A função poderá ser ativada por um toque simples nos próprios fones, segundo a empresa.

O preço inicial é de US$ 249 (R$ 1.353,24) no site americano da loja e R$ 2.699 no brasileiro. A pré-venda está aberta a partir desta terça, mas o produto só estará disponível no dia 19 de setembro.

O recurso utilizará a Apple Intelligence, inteligência artificial da marca que está na mais nova atualização do iPhone, A19.

O AirPods Pro 3 também promete um ANC (Active Noise Cancellation, ou cancelamento ativo de ruído) duas vezes melhor do que na última versão e quatro vezes melhor do que a primeira. Isso significa que a voz original da pessoa que está falando outro idioma não atrapalhará a tradução no fone.

Segundo a empresa, o fone também tem uma durabilidade maior contra suor e resistência à água. A classificação de segurança é a IP57.

A bateria também promete aumentar de seis para oito horas de durabilidade no modo de cancelamento de ruído. No modo transparência, sobe para dez horas.

A nova versão ainda promete ter uma arquitetura acústica que se adequa ao formato da orelha, com cinco tamanhos de ponteiras diferentes. A Apple diz ter analisado mais de 10 mil modelos 3D de orelhas e mais de 100 mil horas de pesquisa com usuários para criar uma geometria no formato do canal auditivo.

Outra novidade é o sensor de batimentos cardíacos, com informações que poderão ser acessadas no aplicativo Fitness, com cerca de 50 opções de atividades físicas disponíveis. Esse seria o menor sensor já construído pela empresa, embutido com inteligência artificial para medidas mais precisas.

Também poderão ser consultadas calorias perdidas durante o exercício. A Apple usou mais de 50 milhões de horas de dados do Apple Heart and Movement Study, com mais de 250 mil participantes, para produzir o produto.

IPHONE 17 AIR TAMBÉM FOI LANÇADO

A Apple também lançou no evento o iPhone 17 Air, ultrafino com revestimento de titânio. O modelo tem 5,6 milímetros de espessura, 2,2 mm mais fino do que o iPhone 16 e 0,2 mm menos do que o Samsung Galaxy S25 Edge deste ano.

Na linha de iPhones, a versão entra no lugar do Plus, versão maior do iPhone base. Os modelos Pro e Pro Max continuam sendo as versões mais completas.

No Brasil, o iPhone 17 padrão, Air, Pro e Pro Max saem, respectivamente, por R$ 7.999, R$ 10.499, R$ 11.499 e R$ 12.499. O modelo mais caro com 2 TB de armazenamento custa R$ 18.499 na loja oficial. A pré-venda começa na próxima terça-feira (16), com entregas a partir do dia 19 de setembro.

