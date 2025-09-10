Astronautas captaram as melhores fotografias do último eclipse lunar

© X / JonnyKimUSA

O eclipse total da Lua que marcou a noite de domingo, dia 7, foi visto por milhões de pessoas de todo o mundo, além de ter sido captado em fotografias verdadeiramente deslumbrantes.

No entanto, os astronautas da Estação Espacial Internacional encontraram uma forma de elevar o nível e compartilharam nas respectivas páginas na rede social X algumas das fotografias que captaram a partir da órbita da Terra.

Os dois astronautas da NASA Jonny Kim e Zena Cardman compartilharam múltiplas fotografias do fenômeno, mas foi o astronauta japonês Kimiya Yui que mais se aproximou de captar o eclipse da Lua na sua totalidade.

Um eclipse lunar acontece quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, resultando assim no fenômeno do nosso planeta bloquear a luz solar e o satélite natural apresentar uma tonalidade avermelhada - o que faz com que seja conhecida como ‘Lua de Sangue’.

Pode ver na galeria acima algumas das fotografias captadas pelos astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional.