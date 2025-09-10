Notícias ao Minuto
Astronautas captaram as melhores fotografias do último eclipse lunar

Dois astronautas da NASA e um astronauta japonês compartilharam nas respectivas redes sociais algumas imagens do fenômeno. Um deles esteve mesmo muito de perto de captar o eclipse na sua totalidade

10/09/2025 05:40 ‧ há 4 horas por Notícias ao Minuto

Tech

Eclipse

O eclipse total da Lua que marcou a noite de domingo, dia 7, foi visto por milhões de pessoas de todo o mundo, além de ter sido captado em fotografias verdadeiramente deslumbrantes.

 

No entanto, os astronautas da Estação Espacial Internacional encontraram uma forma de elevar o nível e compartilharam nas respectivas páginas na rede social X algumas das fotografias que captaram a partir da órbita da Terra.

Os dois astronautas da NASA Jonny Kim e Zena Cardman compartilharam múltiplas fotografias do fenômeno, mas foi o astronauta japonês Kimiya Yui que mais se aproximou de captar o eclipse da Lua na sua totalidade.

Um eclipse lunar acontece quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, resultando assim no fenômeno do nosso planeta bloquear a luz solar e o satélite natural apresentar uma tonalidade avermelhada - o que faz com que seja conhecida como ‘Lua de Sangue’.

Pode ver na galeria acima algumas das fotografias captadas pelos astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional.

'Lua de Sangue': as melhores fotografias do eclipse deste domingo

'Lua de Sangue': as melhores fotografias do eclipse deste domingo

O fenômeno foi visto por milhões de pessoas em três continentes diferentes mas, caso não tenha tido oportunidade de ver, reunimos algumas fotografias que lhe dão uma ideia da beleza que marcou este fim de semana

Notícias ao Minuto | 05:20 - 08/09/2025

