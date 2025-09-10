Cabos de celular mais baratos? Aqui tem 6 bons motivos para não comprar!

© Shutterstock

Ao longo dos últimos anos tem aumentado cada vez mais o número de dispositivos eletrônicos que nos acompanham no dia a dia e, naturalmente, com esse número crescente aumenta também a quantidade de cabos necessários para carregar todos estes ‘gadgets’.

O elevado número de cabos de carregamento pode levá-lo a cair na tentação de poupar e optar por propostas mais baratas que, por muito interessantes que sejam inicialmente do ponto de vista financeiro, podem tornar-se a longo prazo um problema para quem os utiliza.

Mesmo que lhe possa parecer que estes cabos não configuram um risco de segurança, damos-lhe abaixo seis motivos que o deve levar a considerar investir um pouco mais e adquirir cabos de carregamento de marcas confiáveis e que têm uma probabilidade mais reduzida de lhe apresentar problemas.

Problemas elétricos

O baixo custo de determinados cabos significa que, muito provavelmente, os fabricantes optaram por materiais mais baratos que poderão não aguentar com a carga elétrica que está passando.

Danos para o dispositivo

Naturalmente, este tipo de cabos poderá criar um carregamento instável e acabar por prejudicar a bateria a longo prazo. Mesmo que os celulares modernos já tenham proteções para prevenir este tipo de situações, um cabo que não foi construído com a segurança em mente pode apresentar situações inesperadas.

Carregamento instável

Ninguém quer ficar horas à espera que o celular carregue a bateria mas, com um cabo comprado apenas pelo preço, terá certamente uma maior instabilidade com a velocidade de carregamento a variar ao longo do tempo.

Risco para os seus dados pessoais

Ainda que seja mais invulgar, o site How To Geek conta que já foi demonstrado por especialistas em cibersegurança que é possível modificar um cabo para que seja possível instalar software malicioso. Por isso mesmo, comprar cabos baratos de marcas desconhecidas pode ser sempre um risco.

Problemas de longevidade

Como já destacamos, os fabricantes de cabos de preço mais acessível escolhem muitas vezes materiais mais baratos que oferecem poucas garantias de durabilidade. Com o tempo e utilização, é natural começar a verificar um desgaste maior e, eventualmente, pode até apresentar riscos de incêndio.

Custos ambientais

O desgaste mais rápido destes cabos baratos fará com que tenha de comprar novos cabos mais frequentemente, o que tem um custo para o ambiente. Muitos cabos nem vão ao encontro dos padrões para que possam ser reciclados, o que significa que se tornam simplesmente mais lixo que não poderá ser aproveitado.