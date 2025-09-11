4 passos para conseguir limpar (de forma eficaz) os seus AirPods

© Shutterstock

Fones sem fios como os AirPods já se tornaram ‘companheiros’ de cotidiano de milhões de pessoas em todo o mundo, permitindo não só ouvir música como também atender chamadas sem a complicação de quaisquer fios. Mais ainda, muitos deles tornam-se ainda mais úteis ao proporcionarem a funcionalidade de cancelamento de ruído.

Não há dúvidas que os fones sem fios estão entre os gadgets mais úteis, mas o fato de andarem com os usuários de um lado para o outro significa que também poderão ficar sujos muito mais facilmente.

É importante então garantir que tem os seus fones sem fios sempre devidamente limpos e, caso o queira fazer, temos algumas formas de garantir que é bem-sucedido.

Abaixo pode ver o método que recomendamos para limpar apropriadamente os seus fones sem fios como os AirPods:

© Shutterstock

Recorra a palitos para conseguir chegar aos orifícios mais difíceis e remover os detritos já instalados;





para conseguir chegar aos orifícios mais difíceis e remover os detritos já instalados; Use um cotonete para limpar as zonas curvas dos fones sem fios, higienizando assim áreas que de outra forma poderia ter mais dificuldades em chegar;





para limpar as zonas curvas dos fones sem fios, higienizando assim áreas que de outra forma poderia ter mais dificuldades em chegar; A parte dos altifalantes dos seus fones sem fios pode ser limpa com recurso a um pincel de maquiagem mais macio para remover os detritos;





mais macio para remover os detritos; Como não podia deixar de ser, um pano de microfibras deve ser usado para limpar cuidadosamente os fones com recurso a uma solução de limpeza.