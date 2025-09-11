Notícias ao Minuto
Veja as primeiras imagens do Galaxy S26! iPhone 17 foi inspiração?

Estão circulando as primeiras imagens de dois dos modelos da série Galaxy S26, com lançamento previsto para o começo do próximo ano; um detalhe chamou atenção em comparação com o lançamento do iPhone 17

11/09/2025 06:55 ‧ há 27 minutos por Notícias ao Minuto

Tech

Galaxy S26

A série iPhone 17 foi anunciada esta terça-feira, dia 9, pela Apple mas, coincidentemente, as primeiras imagens da próxima geração de celulares da Samsung também começaram a circular esta semana.

 

A série Galaxy S26 tem lançamento previsto para o começo do próximo ano mas, como pode ver na galeria acima, estas imagens mostram os designs adotados pela Samsung para dois dos modelos desta nova geração de dispositivos móveis.

Segundo o site Android Headlines, estas imagens foram criadas a partir de arquivos CAD e representam o Galaxy S26 Pro (que será o sucessor do Galaxy S25) e o Galaxy S26 Edge (que sucederá ao Galaxy S25 Edge). Enquanto o Galaxy S26 Pro parece manter um design bastante próximo ao Galaxy S25, o Galaxy S26 Edge apresenta um módulo de câmara em linha com os celulares Pixel da Google e até os recentes modelos das série iPhone 17.

Ainda é cedo para sabermos se estas imagens correspondem aos smartphones que serão lançados pela Samsung no começo de 2026, desconhecendo-se se estes designs dizem respeito a protótipos da série Galaxy S26 ou se pertencem às versões finais.

Teremos de estar atentos a futuros rumores e vazamentos de informação sobre a série Galaxy S26 mas, por enquanto, lhe convidamos a ver as imagens acima para ter uma ideia dos designs do Galaxy S26 Pro e do Galaxy S26 Edge.

Vale lembrar que a Samsung deverá ter um anúncio até ao final deste mês de setembro.

Dobrável triplo no horizonte?

Há algum tempo que circulam informações sobre o primeiro dobrável triplo da Samsung, um modelo com o qual a empresa coreana pretende competir com o Mate XT da Huawei. Ao que parece, o anúncio oficial deste celular dobrável com duas dobradiças deverá acontecer muito em breve.

De acordo com informações avançadas pelo site ET News, é possível que tenhamos novidades em uma edição especial da apresentação Unpacked da Samsung que, supostamente, acontecerá no dia 29 de setembro.

Segundo a publicação, será neste evento que veremos pela primeira vez o dobrável triplo da Samsung, com lançamento previsto para o mês de novembro. No entanto, não é claro se todos terão a oportunidade de adquirir este telemóvel.

Acontece que, além de um preço que deverá ficar acima da média dos valores dos celulares tradicionais, este dobrável triplo deverá ter um lançamento limitado e chegar apenas à Coreia do Sul e à China. Acredita-se que a Samsung pretende produzir apenas 50 mil unidades deste smartphones - significativamente menos do que as 200 mil unidades que eram citadas pelas estimativas iniciais.

A par deste dobrável triplo, este evento Unpacked deverá ser aproveitado pela Samsung para revelar oficialmente o Project Moohan. Este dispositivo também deverá servir para a Samsung entrar em um novo mercado, como o dos óculos de realidade virtual e aumentada - onde a Apple já se encontra presente com o Vision Pro.

