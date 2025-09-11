Notícias ao Minuto
Como proteger seus dados contra hackers e invasores

Siga esses passos para ter mais privacidade no mundo online

11/09/2025 16:00

Tech

Online

Para tornar seus dispositivos, sua identidade online e suas atividades mais seguros não é preciso muito esforço. Ao implementar algumas mudanças simples, você pode manter a segurança contra hackers e tentativas indesejadas de qualquer agente externo que queira acessar seus dados, bem como proteger sua privacidade de qualquer pessoa com qual você não consentiu em compartilhar suas informações. O que pode ser muito útil em caso de roubo ou perda de celulares.

Quer descobrir como proteger sua privacidade digital? Então clique nesta galeria.

