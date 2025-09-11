Novas imagens podem indicar sinais de vida em Marte

© <p>Reuters</p>

Imagens da superfície de Marte divulgadas em 10 de setembro de 2025, capturadas pelo rover Perseverance da NASA, mostram uma possível bioassinatura que pode indicar que o planeta vermelho já abrigou vida entre 3,2 e 3,8 bilhões de anos atrás, de acordo com um artigo publicado na Nature.

O administrador interino da NASA, Sean Duffy, explicou que, ao longo de um ano, cientistas examinaram os dados do que se acredita ser uma antiga área subaquática e concluíram que "não conseguimos encontrar outra explicação, então este pode muito bem ser o sinal mais claro de vida que já encontramos em Marte — o que é incrivelmente empolgante".

Marte sempre fascinou os cientistas e acredita-se que seja o planeta com as condições mais próximas da Terra para a existência de vida em nosso sistema solar. Vários projetos com rovers foram enviados em busca de traços de bioatividade, entre outros experimentos e esforços de coleta de dados. Até o momento, nada foi tão surpreendente quanto essa última descoberta.

