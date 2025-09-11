Notícias ao Minuto
Novas imagens podem indicar sinais de vida em Marte

Rochas encontradas pelo rover Perseverance da NASA.

11/09/2025 20:00 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

Imagens da superfície de Marte divulgadas em 10 de setembro de 2025, capturadas pelo rover Perseverance da NASA, mostram uma possível bioassinatura que pode indicar que o planeta vermelho já abrigou vida entre 3,2 e 3,8 bilhões de anos atrás, de acordo com um artigo publicado na Nature.

O administrador interino da NASA, Sean Duffy, explicou que, ao longo de um ano, cientistas examinaram os dados do que se acredita ser uma antiga área subaquática e concluíram que "não conseguimos encontrar outra explicação, então este pode muito bem ser o sinal mais claro de vida que já encontramos em Marte — o que é incrivelmente empolgante".

Marte sempre fascinou os cientistas e acredita-se que seja o planeta com as condições mais próximas da Terra para a existência de vida em nosso sistema solar. Vários projetos com rovers foram enviados em busca de traços de bioatividade, entre outros experimentos e esforços de coleta de dados. Até o momento, nada foi tão surpreendente quanto essa última descoberta. 

Na galeria, deslumbre-se com as belas paisagens do nosso planeta vizinho.

