CEO da OpenAI alfineta Elon Musk: "Há coisas nele que não admiro"

Sam Altman admitiu em entrevista que houve uma época em que admirava Elon musk; animosidade entre os dois empresários da tecnologia tem resultado em discussões públicas na rede social X

12/09/2025 06:10 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

O cofundador e CEO da OpenAI, Sam Altman, concedeu uma entrevista ao ex-apresentador da Fox News Tucker Carlson e explicou que, hoje em dia, não tem a melhor opinião sobre Elon Musk.

 

Em 2015, Altman e Musk fundaram (juntamente com outras pessoas) a OpenAI e, ainda que na época tenham tido uma boa relação, a animosidade entre os dois só se tem ampliado desde que o dono da Tesla e da SpaceX se afastou da empresa de Inteligência Artificial em 2018.

Altman explicou a Carlson que, em outra época, chegou a admirar Musk e até considerava o magnata multimilionário uma “jóia da humanidade”. Desde então, Altman reconhece que a sua opinião sobre Musk só tem piorado.

“Durante muito tempo, admirei-o como um herói incrível, uma grande jóia da humanidade. Tenho opiniões diferentes agora”, comentou Altman sobre Musk. “Ele tem coisas incríveis e estou agradecido por muitas das coisas que já fez. Há muitas coisas dele que penso que são características que não admiro”.

Vale lembrar que, desde que Elon Musk se afastou da OpenAI, a empresa liderada por Sam Altman lançou o ChatGPT e tornou-se uma das maiores referências na área da Inteligência Artificial.

Entretanto, Musk criou a xAI e, nos últimos tempos, o conflito entre as duas empresas levou o magnata a processar não só a OpenAI como também a Apple - acusando a ‘Empresa da Maçã’ de prejudicar o ‘bot’ de conversação da xAI, o Grok, nas tabelas de popularidade da App Store enquanto promove apenas o ChatGPT.

