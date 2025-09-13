Notícias ao Minuto
Procurar

Executivo da Apple desafia jornalista a quebrar iPhone Air; vídeo

O iPhone Air foi um dos aparelhos anunciados pela Apple esta semana, mas o fato de ter 5,6mm fez com que muitos seguidores da empresa tivessem receio.

Executivo da Apple desafia jornalista a quebrar iPhone Air; vídeo Vídeo
Notícias ao Minuto

Mais Vistos

Coisas surpreendentes que seu celular sabe sobre você

Coisas surpreendentes que seu celular sabe sobre você

Relacionados

Jojo Todynho apresenta queixa contra internauta por comentários racistas

Jojo Todynho apresenta queixa contra internauta por comentários racistas

Dwayne Johnson encanta as redes com vídeo das filhas o maquiando

Dwayne Johnson encanta as redes com vídeo das filhas o maquiando

Lewis Hamilton visita a sede da Ferrari e realiza sonho de infância; veja

Lewis Hamilton visita a sede da Ferrari e realiza sonho de infância; veja

Ex-jogador detona Lionel Messi após comemoração no México

Ex-jogador detona Lionel Messi após comemoração no México

Homem ataca gerente de supermercado com pá no Mato Grosso; veja

Homem ataca gerente de supermercado com pá no Mato Grosso; veja

Veja: Trump dança ao som de "YMCA" em comício antes de sua posse

Veja: Trump dança ao som de "YMCA" em comício antes de sua posse

A comemoração de Lionel Messi no México que está dando o que falar

A comemoração de Lionel Messi no México que está dando o que falar

Vídeo viral: Cadela leva cria 'à beira da morte' ao veterinário

Vídeo viral: Cadela leva cria 'à beira da morte' ao veterinário

Duda Reis está encantada com a maternidade. "Só falta explodir de amor"

Duda Reis está encantada com a maternidade. "Só falta explodir de amor"

Explosão do Starship cria cenário de ‘chuva’ de meteoros; veja

Explosão do Starship cria cenário de ‘chuva’ de meteoros; veja

Executivo da Apple desafia jornalista a quebrar iPhone Air; vídeo

O iPhone Air foi um dos aparelhos anunciados pela Apple esta semana, mas o fato de ter 5,6mm fez com que muitos seguidores da empresa tivessem receio.

© YouTube / Tom's Guide

© YouTube / Tom's Guide

Notícias ao Minuto Brasil
13/09/2025 06:44 ‧ há 4 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Tech

iPhone Air

A linha iPhone 17 foi anunciada no começo da semana e, entre os quatro dispositivos móveis apresentados pela Apple em seu evento anual, o destaque ficou para o iPhone Air – o celular mais fino já lançado pela Apple, com apenas 5,6 mm de espessura.

 

Por ser tão fino, o iPhone Air despertou algumas preocupações entre os usuários de longa data, que se lembraram do iPhone 6 Plus, de 2014. Vale recordar que aquele modelo esteve envolvido em uma pequena polêmica — conhecida como Bendgate — por entortar e até quebrar com facilidade.

Se com 7,1 mm de espessura já ocorreram problemas estruturais no iPhone 6 Plus, será que não podemos estar diante de uma situação semelhante com o iPhone Air e seus 5,6 mm?

A Apple, no entanto, parece confiante de que o iPhone Air não terá os mesmos problemas registrados há mais de dez anos. Tão confiante, aliás, que dois de seus executivos chegaram a emprestar uma unidade do iPhone Air justamente para que se tentasse dobrá-lo ao meio.

Como pode ser visto no vídeo acima, o chefe de Marketing da Apple, Greg “Joz” Joswiak, participou de uma entrevista com o site Tom’s Guide e, questionado sobre a durabilidade do iPhone Air, mostrou-se tranquilo. Ele chegou a lançar o celular na mesa e convidou os jornalistas presentes — Mark Spoonauer, do Tom’s Guide, e Lance Ulanoff, do TechRadar — a fazerem o possível para quebrar o aparelho ao meio.

“Tenta quebrar”, declarou Joswiak, desafiando o repórter que fez a pergunta. “Se conseguir, é por minha conta”.

Apesar de ter demonstrado alguma flexibilidade em duas tentativas, o iPhone Air não quebrou, transmitindo assim confiança de que o aparelho tem uma durabilidade respeitável.

Abaixo, você pode assistir à entrevista completa, que contou também com a participação do vice-presidente de Engenharia de Hardware da Apple, John Ternus.

Leia Também: Apple anuncia iPhone 17 em versão mais fina já feita, com preços que chegam a R$ 18.499

Partilhe a notícia

Recomendados para você