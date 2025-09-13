Executivo da Apple desafia jornalista a quebrar iPhone Air; vídeo

© YouTube / Tom's Guide

A linha iPhone 17 foi anunciada no começo da semana e, entre os quatro dispositivos móveis apresentados pela Apple em seu evento anual, o destaque ficou para o iPhone Air – o celular mais fino já lançado pela Apple, com apenas 5,6 mm de espessura.

Por ser tão fino, o iPhone Air despertou algumas preocupações entre os usuários de longa data, que se lembraram do iPhone 6 Plus, de 2014. Vale recordar que aquele modelo esteve envolvido em uma pequena polêmica — conhecida como Bendgate — por entortar e até quebrar com facilidade.

Se com 7,1 mm de espessura já ocorreram problemas estruturais no iPhone 6 Plus, será que não podemos estar diante de uma situação semelhante com o iPhone Air e seus 5,6 mm?

A Apple, no entanto, parece confiante de que o iPhone Air não terá os mesmos problemas registrados há mais de dez anos. Tão confiante, aliás, que dois de seus executivos chegaram a emprestar uma unidade do iPhone Air justamente para que se tentasse dobrá-lo ao meio.

Como pode ser visto no vídeo acima, o chefe de Marketing da Apple, Greg “Joz” Joswiak, participou de uma entrevista com o site Tom’s Guide e, questionado sobre a durabilidade do iPhone Air, mostrou-se tranquilo. Ele chegou a lançar o celular na mesa e convidou os jornalistas presentes — Mark Spoonauer, do Tom’s Guide, e Lance Ulanoff, do TechRadar — a fazerem o possível para quebrar o aparelho ao meio.

“Tenta quebrar”, declarou Joswiak, desafiando o repórter que fez a pergunta. “Se conseguir, é por minha conta”.

Apesar de ter demonstrado alguma flexibilidade em duas tentativas, o iPhone Air não quebrou, transmitindo assim confiança de que o aparelho tem uma durabilidade respeitável.

Abaixo, você pode assistir à entrevista completa, que contou também com a participação do vice-presidente de Engenharia de Hardware da Apple, John Ternus.

