Gigante de telecomunicações dos EUA pode ser próxima compra de Musk

© Shutterstock

O bilionário Elon Musk deu a entender recentemente que pode considerar a compra de uma das três maiores operadoras de telecomunicações dos Estados Unidos — a Verizon.

Embora a Verizon não esteja à procura de comprador, a trajetória de Musk com o Twitter (atualmente X) mostra que o interesse do empresário, por si só, já pode ser suficiente para abrir caminho a um negócio desse porte.

Mas por que Musk compraria a Verizon? Durante participação no podcast All-In, ele explicou que os planos da SpaceX com o serviço de internet via satélite Starlink podem exigir o apoio de uma empresa com infraestrutura capaz de atender diretamente os celulares.

Ao ser questionado se estaria “na mesa” a possibilidade de adquirir a Verizon para ampliar o alcance da Starlink em diferentes faixas de frequência, Musk não descartou a ideia.

“Se isso acontecer, acho que não está fora de questão”, afirmou o empresário.

Leia Também: Executivo da Apple desafia jornalista a quebrar iPhone Air; vídeo