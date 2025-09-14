O iPhone mais esperado de 2025 não será lançado na China

© Getty Images

Depois de anunciar a série iPhone 17 na terça-feira, dia 9, a Apple abriu hoje o período de pré-venda dos seus celulares, revelando também que — com exceção do iPhone Air, que terá apenas uma versão com eSIM — o iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max estarão disponíveis tanto em versões com suporte a chip físico (SIM) quanto exclusivamente com eSIM.

Os modelos que funcionam apenas com eSIM chegarão a apenas doze países, incluindo Estados Unidos, Japão, Emirados Árabes Unidos, Canadá, México e Arábia Saudita, entre outros.

A China não está entre os países que receberão esses modelos com eSIM e, como o iPhone Air não terá uma versão com suporte a chip físico, isso significa que o aparelho não estará disponível no mercado chinês no lançamento previsto para o dia 19 de setembro.

De acordo com o jornal South China Morning Post, a Apple está em negociações com os reguladores chineses para possibilitar o lançamento do iPhone Air no país, mas, até o momento, não há previsão de quando o modelo chegará às lojas na região.

