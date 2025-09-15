Nintendo revela primeiro trecho do segundo filme de 'Super Mario'; veja

Notícias ao Minuto
Durante o Nintendo Direct, a empresa revelou que a continuação de “Super Mario Bros. O Filme” terá como base o clássico do Wii, mas com referências a outros jogos da franquia. Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy e Jack Black retornam ao elenco

15/09/2025 07:17 ‧ há 7 horas por Notícias ao Minuto

Tech

Nintendo

A Nintendo aproveitou a mais recente transmissão do Nintendo Direct para anunciar novidades sobre a sequência de “Super Mario Bros. O Filme”, lançado em abril de 2023.

 

O novo longa se chamará “The Super Mario Galaxy Movie” e, embora seja inspirado no jogo “Super Mario Galaxy”, lançado para o Wii em 2007, também trará referências a outros títulos da franquia.

O estúdio confirmou o retorno de Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy e Jack Black nos papéis de Mario, Luigi, Peach e Bowser. O criador da série, Shigeru Miyamoto, também participará novamente da produção.

A estreia mundial de “The Super Mario Galaxy Movie” está marcada para abril de 2026, e o primeiro teaser já foi divulgado.

