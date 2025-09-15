Dona da Rolling Stone processa Google por uso de conteúdo em IA

© Getty Images

A Penske Media, responsável por publicações como Rolling Stone, Variety e The Hollywood Reporter, entrou com um processo contra o Google.

A ação judicial contesta o uso dos chamados AI Overviews (Resumos de IA), recurso que, segundo a empresa, utiliza conteúdo de seus sites sem autorização. A Penske afirma que cerca de 20% das buscas no Google que exibiam links para suas páginas agora aparecem acompanhadas dos resumos de IA, o que teria provocado queda de mais de um terço na receita vinda do buscador ao longo de 2024. A estimativa é de que essa porcentagem aumente nos próximos meses, ampliando as perdas.

“Como editora global, temos o dever de proteger os melhores jornalistas e o jornalismo premiado da Penske Media como fonte de verdade”, declarou em nota o CEO Jay Penske. “Também temos a responsabilidade de lutar ativamente pelo futuro da mídia digital e pela preservação de sua integridade, tudo isso ameaçado pelas práticas atuais do Google.”

Em resposta, o porta-voz do Google, José Castañeda, afirmou que os AI Overviews tornam a ferramenta “mais útil” e “abrem novas oportunidades para que o conteúdo seja descoberto”.

“O Google envia diariamente bilhões de cliques para sites em toda a internet, e os AI Overviews direcionam tráfego para uma variedade ainda maior de páginas”, declarou Castañeda em comunicado ao site TechCrunch. “Vamos nos defender dessas acusações sem fundamento.”