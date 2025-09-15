Notícias ao Minuto
Procurar

Dona da Rolling Stone processa Google por uso de conteúdo em IA

A Penske Media, dona da Rolling Stone e da Variety, afirma que os AI Overviews do motor de busca são responsáveis pelo decréscimo do tráfego dos seus sites e afirma que a funcionalidade recorre a conteúdo de forma ilegal

Dona da Rolling Stone processa Google por uso de conteúdo em IA

© Getty Images

Notícias ao Minuto
15/09/2025 06:35 ‧ há 56 minutos por Notícias ao Minuto

Tech

Google

A Penske Media, responsável por publicações como Rolling Stone, Variety e The Hollywood Reporter, entrou com um processo contra o Google.

 

A ação judicial contesta o uso dos chamados AI Overviews (Resumos de IA), recurso que, segundo a empresa, utiliza conteúdo de seus sites sem autorização. A Penske afirma que cerca de 20% das buscas no Google que exibiam links para suas páginas agora aparecem acompanhadas dos resumos de IA, o que teria provocado queda de mais de um terço na receita vinda do buscador ao longo de 2024. A estimativa é de que essa porcentagem aumente nos próximos meses, ampliando as perdas.

“Como editora global, temos o dever de proteger os melhores jornalistas e o jornalismo premiado da Penske Media como fonte de verdade”, declarou em nota o CEO Jay Penske. “Também temos a responsabilidade de lutar ativamente pelo futuro da mídia digital e pela preservação de sua integridade, tudo isso ameaçado pelas práticas atuais do Google.”

Em resposta, o porta-voz do Google, José Castañeda, afirmou que os AI Overviews tornam a ferramenta “mais útil” e “abrem novas oportunidades para que o conteúdo seja descoberto”.

“O Google envia diariamente bilhões de cliques para sites em toda a internet, e os AI Overviews direcionam tráfego para uma variedade ainda maior de páginas”, declarou Castañeda em comunicado ao site TechCrunch. “Vamos nos defender dessas acusações sem fundamento.”

"Progresso diário". Duolingo tem agora um novo rival no Google Tradutor

A Google introduziu uma nova funcionalidade na aplicação Tradutor que recorre a Inteligência Artificial para o ajudar a aprender novos idiomas. A seleção de idiomas ainda é limitada, mas a Google deverá lançar mais opções ao longo dos próximos tempos.

Notícias ao Minuto Brasil | 07:36 - 31/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você