Apple começa a liberar o sistema iOS 26 nesta segunda-feira (15)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Apple começa a liberar nesta segunda-feira (15) o sistema operacional iOS 26. Com a atualização, realizada de forma gratuita, todos iPhones do 11 em diante começam a receber novos recursos de um novo visual. A interface foi apresentada em junho, porém só agora começa a chegar gradualmente para os donos de iPhone de todo o mundo.

O QUE TEM DE NOVIDADE NO IOS 26?

Principal mudança é o novo visual. Os aplicativos, ícones e textos agora serão exibidos de forma translúcida e mais tridimensionais, seguindo a interface do visionOS, sistema dos óculos de realidade mista Apple Vision Pro. Alguns botões, que antes eram barras fixas, agora flutuam na tela. Na tela de bloqueio, o relógio muda de tamanho de acordo com o espaço disponível (quanto mais notificações, menor fica).Esta é a maior mudança visual do iPhone desde o iOS 7, de 2013.

A Apple destacou durante a apresentação o termo Liquid Glass ("vidro líquido"). Empresa se refere ao efeito que simula a transparência de um vidro, para dar maior foco ao conteúdo e se adaptar a ele. A interface também será usada nos sistemas do iPad, Apple Watch, computadores da empresa e no sistema de streaming de vídeo da marca.

"[O design] é translúcido e se comporta como vidro no mundo real. Sua cor é influenciada pelo conteúdo ao redor e se adapta de forma inteligente a ambientes claros e escuros", afirma a Apple, em comunicado.

A interface liquid glass também será usada nos sistemas do iPad, Apple Watch, computadores da empresa e no sistema de streaming de vídeo da marca.

Possibilidade de tela de bloqueio 3D. Existe uma opção de usar imagens que parecem em terceira dimensão. Elas dão esse efeito conforme você movimenta o iPhone nas mãos.

Mais funções no app de mensagens. Será possível personalizar o plano de fundo das conversas no serviço de troca de mensagens da empresa -inclusive, com uma imagem gerada pela Apple Intelligence.

Usuários conseguirão criar enquetes dentro dos chats, ter filtros de remetentes e ver quando alguém está digitando algo. Assim, o app nativo ganha recursos que já conhecemos no WhatsApp.

Chegada de novo app dedicado a jogos. O Apple Games é uma biblioteca de jogos baixados da App Store, além de mostrar novidades dos desenvolvedores, atividades dos amigos e desafios.

Nova interface na câmera. O app Câmera ganhou um visual mais limpo e direto ao ponto. O menu de ferramentas avançadas foi reorganizado e "escondido", para priorizar registros rápidos e espontâneos. Agora são apenas dois botões principais, Foto e Vídeo.

Depois do iOS 18 vem o iOS 26? Apple mudou seu sistema de numeração por uma questão simbólica. A companhia deixou o iOS 19 de lado para padronizar o nome de todos os seus sistemas, que passam a ser: iOS 26 (iPhone), iPadOS 26 (iPad), macOS 26 (computadores Mac), watchOS 26 (Apple Watch), visionOS 26 (óculos Vision Pro) e tvOS 26 (Apple TV).

E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DA APPLE?

Mesmo enfrentando atrasos e desafios técnicos comparada aos concorrentes, a Apple anunciou uma série de funções que usam sua IA, a Apple Intelligence, nos dispositivos da marca. No caso do iPhone, temos:

Tradução ao vivo. Funcionará para traduzir texto e áudio nos aplicativos de Mensagens, FaceTime (chamada ao vivo) e Telefone.

Chamadas em espera (Hold Assist). O sistema pode "guardar seu lugar na linha" enquanto você espera um retorno. Por exemplo: você liga para uma empresa e ela te deixa aguardando com uma música de fundo; quando a ligação for transferida para um humano, o celular te avisa com um alerta na tela.

Triagem de ligações baseadas no Correio de Voz. A promessa é que de que o iPhone conseguirá identificar dados de chamadas de contatos que não estão salvos na agenda e fornecer aos usuários detalhes para que eles decidam atender ou não a ligação.

Workout Buddy. Usa os dados de treinos, coletados por um Apple Watch, e o histórico de saúde e atividade física para dar mensagens motivacionais e dicas de bem-estar.

Criação de emojis. Agora dará para misturar dois emojis para criar novos a partir de descrições feitas com o Genmoji. A Apple promete ainda mais personalização com base em fotos e expressões.

IA consegue "visualizar" a tela do iPhone. Com um print da tela, o celular exibirá novas funções inteligentes a partir do que ele "vê". Se a imagem tiver a data de um evento, por exemplo, o iPhone pode adicionar as informações em seu calendário.

MEU IPHONE VAI RECEBER O NOVO SISTEMA?

O iOS 26 chega para os celulares da Apple a partir do iPhone 11. Veja a lista completa:

iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

IPhone SE (3ª geração)

iPhone 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

IPhone SE (2ª geração)

iPhone 11, 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

Os recursos da Apple Intelligence, que dependem de maior poder de processamento, estarão disponíveis apenas na linha iPhone 16 (todos os modelos), e no iPhone 15 Pro e 15 Pro Max.

COMO BAIXAR O IOS 26?

Vá em Ajustes > Geral e toque em Atualização de Software.

Caso seu telefone tenha a opção Atualizações Automáticas já ativada, ele irá baixar e perguntar se pode instalar ou não. Não custa lembrar que o download do arquivo é longo, então é recomendável estar conectado a uma rede Wi-Fi.

*com reportagem de Bruna Souza Cruz e Marcela Petrere