Veja como atualizar o iPhone com o iOS 26, e os modelos que não são compatíveis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Apple lançou seu novo sistema operacional -o iOS 26-, nesta segunda-feira (15), para os usuários de iPhone. A novidade está disponível para todos os modelos lançados nos últimos seis anos (do iPhone 11 em diante).

O lançamento foi acompanhado por outras novidades anunciadas na última semana, como os celulares iPhone 17 e iPhone Air, os fones AirPods Pro 3 e os relógios Apple Watch SE, Series 11 e Ultra 3. Os novos celulares vêm com iOS 26 instalado de fábrica.

Com o iOS 26, os usuários poderão gerenciar ligações desconhecidas. A "Filtragem de Ligações" atenderá automaticamente chamadas de números desconhecidos sem interromper o usuário. Após a pessoa se identificar e dizer o motivo da ligação, o telefone tocará e será possível decidir se a ligação vai ser atendida ou não.

QUAIS APARELHOS NÃO RECEBERÃO A ATUALIZAÇÃO?

Não receberão o iOS26 aparelhos lançados antes do iPhone 11. Entre eles estão:

- iPhone XS e iPhone XS Max

- iPhone XR

- iPhone X

- iPhone 8, iPhone 8 Plus

- iPhone 7, iPhone 7 Plus

- iPhone SE (1ª geração)

- iPhone 6s, iPhone 6s Plus

- iPhone 6, iPhone 6 Plus

- iPhone 5s

- iPhone 5c

- iPhone 5

QUAIS SÃO OS APARELHOS COMPATÍVEIS COM O IOS26?

- iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max

- iPhone Air

- iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

- iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

- iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

- iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

- iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

- iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

- iPhone SE (2ª geração e posterior)

Outra novidade do sistema, que foi anunciado em junho, é design chamado Liquid Glass, que apresenta uma interface translúcida inspirada em vidro.

O novo design será aplicado à tela bloqueada, à tela de início, à central de controle e aos aplicativos. Na tela de bloqueio, o relógio agora se adapta à foto de fundo e às notificações, preservando o destaque para a pessoa ou objeto principal.

Segundo a Apple, ao mover o iPhone, um novo efeito 3D irá alterar a perspectiva da imagem. Além disso, os usuários poderão personalizar os ícones dos aplicativos com diferentes opções: modo claro ou escuro, ícones coloridos ou transparentes.

No período de apresentação do novo sistema, os executivos disseram que, ao tornar controles e menus transparentes, o usuário poderá se concentrar mais no conteúdo exibido.

O novo sistema também conta com a Apple Intelligence, inteligência artificial com foco em tarefas diárias. Entre as novidades, está a tradução automática de textos enviados por meio do aplicativo "Mensagens".

Além disso, ela também exibe, no FaceTime, legendas traduzidas na hora e fala em voz alta as traduções de ligações feitas no aplicativo "Telefone".

No AirPods Pro 3, nova versão de fones de ouvido sem fio da marca, a principal novidade é a tradução simultânea, ou seja, o produto traduzirá a fala do interlocutor para o idioma desejado pelo ouvinte.

A função poderá ser ativada por um toque simples nos próprios fones, segundo a empresa. O preço inicial é de R$ 2.699 no site brasileiro e de US$ 249 (R$ 1.353,24) no site americano. A pré-venda está aberta desde a última terça-feira (9), mas o produto só estará disponível nesta sexta-feira (19).

Também como o novo sistema, o aplicativo "Mapas" passa a entender os trajetos percorridos com mais frequência pelo usuário e avisará quando houver atrasos no caminho.

Para os fãs de jogos, os celulares também passarão a contar com um novo aplicativo chamado "Jogos". Nele, será possível descobrir novidades e receber recomendações personalizadas.

COMO BAIXAR O IOS26?

1. Desbloqueie o aparelho e vá em "Ajustes"

2. Clique em "Geral"

3. Selecione "Atualização de Software"

4. No final da página estará disponível a opção "Atualizar para o iOS 26"

QUAL É O PREÇO DOS NOVOS APARELHOS DA APPLE?

No Brasil, os preços do iPhone 17 padrão, Air, Pro e Pro Max começam, respectivamente, em R$ 7.999, R$ 10.499, R$ 11.499 e R$ 12.499.

O modelo mais caro, com 2 TB de armazenamento, custa R$ 18.499 na loja oficial. A pré-venda começa nesta terça-feira (16), com entregas a partir do dia 19 de setembro.

Os relógios Apple Watch SE, Series 11 e Ultra 3 saem, respectivamente, por R$ 3.299, R$ 5.499 e R$ 10.499, ainda sem data definida para o Brasil.