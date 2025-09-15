Notícias ao Minuto
O novo sistema também conta com a Apple Intelligence, inteligência artificial com foco em tarefas diárias, com destaque para tradução automática de textos enviados por meio do aplicativo "Mensagens"

Lançado nesta segunda, iOS 26 tem filtro para bloquear ligações de números desconhecidos

15/09/2025 20:24

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Apple lançou seu novo sistema operacional -o iOS 26-, nesta segunda-feira (15), para os usuários de iPhone. Com o iOS 26, os usuários poderão gerenciar ligações desconhecidas.

 

A "Filtragem de Ligações" atenderá automaticamente chamadas de números desconhecidos sem interromper o usuário. Após a pessoa se identificar e dizer o motivo da ligação, o telefone tocará e será possível decidir se a ligação vai ser atendida ou não.

Vale destacar que não receberão o iOS26 aparelhos lançados antes do iPhone 11.

Outra novidade do sistema, que foi anunciado em junho, é design chamado Liquid Glass, que apresenta uma interface translúcida inspirada em vidro.

O novo design será aplicado à tela bloqueada, à tela de início, à central de controle e aos aplicativos. Na tela de bloqueio, o relógio agora se adapta à foto de fundo e às notificações, preservando o destaque para a pessoa ou objeto principal.

Segundo a Apple, ao mover o iPhone, um novo efeito 3D irá alterar a perspectiva da imagem. Além disso, os usuários poderão personalizar os ícones dos aplicativos com diferentes opções: modo claro ou escuro, ícones coloridos ou transparentes.

No período de apresentação do novo sistema, os executivos disseram que, ao tornar controles e menus transparentes, o usuário poderá se concentrar mais no conteúdo exibido.

O novo sistema também conta com a Apple Intelligence, inteligência artificial com foco em tarefas diárias. Entre as novidades, está a tradução automática de textos enviados por meio do aplicativo "Mensagens".

Além disso, ela também exibe, no FaceTime, legendas traduzidas na hora e fala em voz alta as traduções de ligações feitas no aplicativo "Telefone".

No AirPods Pro 3, nova versão de fones de ouvido sem fio da marca, a principal novidade é a tradução simultânea, ou seja, o produto traduzirá a fala do interlocutor para o idioma desejado pelo ouvinte.

A função poderá ser ativada por um toque simples nos próprios fones, segundo a empresa. O preço inicial é de R$ 2.699 no site brasileiro e de US$ 249 (R$ 1.353,24) no site americano. A pré-venda está aberta desde a última terça-feira (9), mas o produto só estará disponível nesta sexta-feira (19).

Também como o novo sistema, o aplicativo "Mapas" passa a entender os trajetos percorridos com mais frequência pelo usuário e avisará quando houver atrasos no caminho.

Para os fãs de jogos, os celulares também passarão a contar com um novo aplicativo chamado "Jogos". Nele, será possível descobrir novidades e receber recomendações personalizadas.

O modelo mais caro, com 2 TB de armazenamento, custa R$ 18.499 na loja oficial. A pré-venda começa nesta terça-feira (16), com entregas a partir do dia 19 de setembro.

Os relógios Apple Watch SE, Series 11 e Ultra 3 saem, respectivamente, por R$ 3.299, R$ 5.499 e R$ 10.499, ainda sem data definida para o Brasil.

