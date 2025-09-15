Lançado nesta segunda, iOS 26 tem filtro para bloquear ligações de números desconhecidos

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Apple lançou seu novo sistema operacional -o iOS 26-, nesta segunda-feira (15), para os usuários de iPhone. Com o iOS 26, os usuários poderão gerenciar ligações desconhecidas.

A "Filtragem de Ligações" atenderá automaticamente chamadas de números desconhecidos sem interromper o usuário. Após a pessoa se identificar e dizer o motivo da ligação, o telefone tocará e será possível decidir se a ligação vai ser atendida ou não.

Vale destacar que não receberão o iOS26 aparelhos lançados antes do iPhone 11.

Outra novidade do sistema, que foi anunciado em junho, é design chamado Liquid Glass, que apresenta uma interface translúcida inspirada em vidro.

O novo design será aplicado à tela bloqueada, à tela de início, à central de controle e aos aplicativos. Na tela de bloqueio, o relógio agora se adapta à foto de fundo e às notificações, preservando o destaque para a pessoa ou objeto principal.

Segundo a Apple, ao mover o iPhone, um novo efeito 3D irá alterar a perspectiva da imagem. Além disso, os usuários poderão personalizar os ícones dos aplicativos com diferentes opções: modo claro ou escuro, ícones coloridos ou transparentes.

No período de apresentação do novo sistema, os executivos disseram que, ao tornar controles e menus transparentes, o usuário poderá se concentrar mais no conteúdo exibido.

O novo sistema também conta com a Apple Intelligence, inteligência artificial com foco em tarefas diárias. Entre as novidades, está a tradução automática de textos enviados por meio do aplicativo "Mensagens".

Além disso, ela também exibe, no FaceTime, legendas traduzidas na hora e fala em voz alta as traduções de ligações feitas no aplicativo "Telefone".

No AirPods Pro 3, nova versão de fones de ouvido sem fio da marca, a principal novidade é a tradução simultânea, ou seja, o produto traduzirá a fala do interlocutor para o idioma desejado pelo ouvinte.

A função poderá ser ativada por um toque simples nos próprios fones, segundo a empresa. O preço inicial é de R$ 2.699 no site brasileiro e de US$ 249 (R$ 1.353,24) no site americano. A pré-venda está aberta desde a última terça-feira (9), mas o produto só estará disponível nesta sexta-feira (19).

Também como o novo sistema, o aplicativo "Mapas" passa a entender os trajetos percorridos com mais frequência pelo usuário e avisará quando houver atrasos no caminho.

Para os fãs de jogos, os celulares também passarão a contar com um novo aplicativo chamado "Jogos". Nele, será possível descobrir novidades e receber recomendações personalizadas.

O modelo mais caro, com 2 TB de armazenamento, custa R$ 18.499 na loja oficial. A pré-venda começa nesta terça-feira (16), com entregas a partir do dia 19 de setembro.

Os relógios Apple Watch SE, Series 11 e Ultra 3 saem, respectivamente, por R$ 3.299, R$ 5.499 e R$ 10.499, ainda sem data definida para o Brasil.