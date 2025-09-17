Notícias ao Minuto
Filmes de ficção científica: o que eles estão acertando sobre o futuro?

Descobrindo o quanto do “futuro” vivemos

17/09/2025 18:47 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

Tech

previsões

Os últimos anos testemunharam mudanças drásticas sem precedentes — na tecnologia, na política, na inteligência artificial e na crescente ameaça das mudanças climáticas e desastres ambientais. Muitos filmes clássicos de ficção científica imaginaram futuros que pareciam impossíveis, mas aqui estamos nós, vivendo em um mundo que está começando a se assemelhar a algumas dessas previsões.

Embora a viagem no tempo permaneça firmemente no reino da ficção científica, esta galeria o levará a acompanhar a linha do tempo (destacando ano por ano) dos eventos dos filmes de ficção científica. Pronto para descobrir o quão perto chegamos dessas visões do passado? Clique a seguir.

