Interessado no iPhone Air? Veja os 7 pontos negativos do novo celular

A Apple lança oficialmente nesta sexta-feira (19) a nova linha de iPhones 17. Entre os modelos, o destaque vai para o iPhone Air, que chega como o celular mais fino já produzido pela marca, com apenas 5,6 mm de espessura.

Apesar do design arrojado, quem pensa em investir no modelo precisa considerar as limitações em relação aos topos de linha da série, o iPhone 17 Pro e o Pro Max. Com preço inicial de 1.249 euros, o iPhone Air exige mais atenção dos consumidores, já que sacrifica recursos importantes para manter o corpo ultrafino.

Confira os principais pontos de atenção do iPhone Air:

Processador A19 Pro com apenas 5 núcleos de GPU, contra 6 nos modelos Pro e Pro Max.

Potencial de superaquecimento devido à ausência de câmara de vapor para dissipação de calor.

Bateria de 3.149 mAh, a menor autonomia da série iPhone 17.

Carregamento com fio mais lento: 50% da carga em 30 minutos (contra 20 minutos nos demais).

Som limitado: sem alto-falante na base, o aparelho não entrega áudio estéreo.

Câmera traseira simples, sem sensor LiDAR ou lente ultra-angular.

Dynamic Island posicionada mais abaixo, o que pode distrair em sua tela de 6,5 polegadas.

O iPhone Air chega como um modelo elegante e minimalista, mas que pode desapontar usuários que priorizam desempenho, fotografia ou autonomia de bateria.



