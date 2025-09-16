IA generativa no WhatsApp renegocia dívidas e manda Pix por voz

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 13% da renegociação de dívidas do Itaú é resolvida pelo WhatsApp do banco. Já no número da Sabesp, é possível quitar contas vencidas e pagá-las em até 24 vezes.

Graças ao uso de inteligência artificial generativa, que permite uma interação mais fluida com o usuário, empresas financeiras e concessionárias de serviços públicos estão usando o WhatsApp, o aplicativo mais presente nos celulares dos brasileiros, para renegociar dívidas dos clientes.

Segundo as empresas, a ideia é oferecer uma opção mais rápida de atendimento, em um ambiente familiar ao usuário. É também uma opção mais econômica, porque dispensa a necessidade de manter um grande contingente nas centrais de atendimento, a despeito do investimento em tecnologia.

A facilidade busca ainda diminuir o desgaste com o público: a maior parte das queixas contra Itaú e Sabesp no Procon-SP e no site de reclamações Reclame Aqui diz respeito a cobranças indevidas.

O Itaú diz que trabalha para "aprimorar as experiências dos clientes". Já a Sabesp afirma que as reclamações recebidas diretamente pela empresa caíram 3% no acumulado deste ano.

"Em vez de ir à agência física ou ligar para uma central, cujo atendimento pode demorar até 20 minutos para ser concluído, o cliente consegue resolver tudo pelo sofá de casa em menos de um minuto", diz Denis Maia, diretor executivo de clientes e tecnologia da Sabesp.

"O WhatsApp é onde nossos clientes estão, é natural que a gente ofereça soluções também na plataforma", diz Fernando Kontopp, diretor de tecnologia do Itaú Unibanco. Maior banco privado do país, com cerca de 70 milhões de clientes, o Itaú identificou por meio de pesquisas qualitativas que o consumidor queria mais serviços pelo WhatsApp.

No canal, o banco já conta com mais de 150 "jornadas de autosserviço" -como segunda via do cartão, envio da fatura e consulta do limite do cartão-, que ajudam a melhorar o atendimento nas centrais e a resolver as demandas da clintela de maneira mais rápida, diz a instituição.

Para além da renegociação de dívidas, o banco acaba de implantar o Pix pelo WhatsApp, por mensagens de texto, QR Code e até áudio. O serviço permite transferir até R$ 200, com confirmação de senha, que deve ser digitada. Para valores acima de R$ 200 (limite estabelecido pelo Banco Central para Pix em dispositivos não cadastrados), o usuário é encaminhado para o aplicativo do banco.

Segundo Kontopp, o recurso tem sido usado para pequenas contas do dia a dia, como cafeteria, táxi e estacionamento, com tíquete médio em torno de R$ 35. "O WhatsApp se tornou um canal complementar ao aplicativo do banco, é possível realizar diversos outros serviços, como dividir a conta entre amigos em um restaurante, receber confirmação de senha e acessar segunda via da fatura do cartão."

Na Sabesp, o canal de atendimento no WhatsApp foi implantado em meados de maio. Desde então, segundo Maia, houve redução de 17% no número de chamadas telefônicas e de 25% no atendimento presencial nas agências. "Nos primeiros meses, tivemos uma média de 1,5 milhão de conversas por mês, isso é mais do que 1 milhão de atendimentos mensais do call center", diz.

Além da renegociação de dívidas e pagamento de contas, é possível realizar outros serviços pelo WhatsApp, como obter segunda via de conta, troca de titularidade, aviso sobre vazamentos e reclamações.

"Até o fim do ano, tudo o que é oferecido nas agências físicas deverá ser incorporado ao WhatsApp", diz Maia. Segundo ele, caso se confirme a queda na demanda pelo atendimento no call center, um serviço terceirizado, o número de posições será reduzido. "Mas sempre haverá a opção de falar com um humano."

No WhatsApp, a atendente virtual dotada de IA generativa é a Sani. Sua função é atender quase 10 milhões de clientes no estado de São Paulo, base que contempla 30 milhões de pessoas.

SABESP SUBIU DE 7º PARA 3º LUGAR EM QUEIXAS NO PROCON-SP

Com o grupo Equatorial como novo acionista de referência, depois da privatização em julho do ano passado, a empresa paulista de abastecimento de água e esgoto viu suas queixas aumentarem. De acordo com o Procon-SP, a Sabesp ocupava o sétimo lugar no ranking de queixas do órgão em 2024, com 10.566 reclamações, 40% referentes à cobrança indevida.

No acumulado de 2025, até 8 de setembro, a Sabesp soma 14.049 reclamações, terceiro lugar no ranking do Procon-SP. Do total de queixas, 41% se referem a cobranças indevidas, outras 13% estão relacionadas à cobrança de tarifas, taxas e valores não previstos e 12% em relação à cobrança de serviço não fornecido. No site Reclame Aqui, a classificação da Sabesp nos últimos 12 meses é "reputação não recomendada".

Questionada, a empresa afirma que "as reclamações feitas diretamente à companhia caíram 3% no período de janeiro a agosto de 2025 em comparação com o mesmo período de 2024". De acordo com a Sabesp, o aumento de queixas no Procon-SP se concentra em pedidos de revisão de consumo -quando o consumidor considera incorreta a medição feita pela companhia. A Sabesp diz que este é "um tema sensível, especialmente em tempos de inflação e aperto orçamentário das famílias".

A companhia diz que passou a seguir a norma regulatória, que determina a revisão de consumo apenas uma vez ao ano (caso não seja identificado vazamento) e apenas para aumentos superiores a 50%. "Antes, por liberalidade, a Sabesp aceitava revisões mesmo sem respaldo técnico ou fora dessas regras -o que gerava prejuízos para a sociedade em geral, já que esse custo se refletia na tarifa paga por todos", disse.

Já a reputação do Itaú é "boa" no Reclame Aqui, mas o banco ocupa o 42º lugar entre as instituições financeiras mais bem avaliadas. Já no Procon-SP, está na 14ª posição no ranking de reclamações no acumulado deste ano, com 5.483 queixas, 19% de cobranças indevidas. Um avanço em relação aos 12 meses de 2024, quando 16% das 6.225 queixas estavam relacionadas a cobranças não reconhecidas.

"À medida que a IA generativa evolui, temos ampliado o uso dessa tecnologia em nossos canais digitais, inclusive no WhatsApp, com o objetivo de aprimorar as experiências dos clientes e auxiliá-los tanto em necessidades transacionais quanto com consultoria e resolução de problemas, em complemento ao atendimento humano", disse o banco.

Leia Também: Após acordo EUA-China, TikTok terá dono local e algoritmo chinês