Após TikTok, YouTube lançará loja para influenciadores no Brasil

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - O YouTube anunciou nesta terça-feira (16) sua versão de loja virtual para criadores de conteúdo. A ferramenta permite que influenciadores marquem produtos em vídeos com links e ganhem comissão pelas vendas.

Segundo a plataforma do Google, a iniciativa está "em processo de lançamento no país". Ela replica um formato que a empresa já utiliza em outros países. São 500 mil criadores inscritos globalmente, diz a empresa.

"O Brasil tem um dos ecossistemas de criadores mais vibrantes do mundo. A chegada do Programa de Afiliados do YouTube Shopping ao país é um marco importante", afirma Clarissa Orberg, responsável pelas parcerias da plataforma de vídeos da big tech.

A funcionalidade encaminhará o usuário que clicar no link do produto para uma loja parceira, que ainda não foi divulgada.

O lançamento do YouTube acontece quatro meses após o início da operação do TikTok Shop no Brasil. Em maio, um relatório do banco Santander apontou a chegada da loja da rival do YouTube como um marco decisivo para o varejo no Brasil.

A expectativa é que o TikTok Shop capture entre 5% e 9% do comércio eletrônico no país até 2028, gerando até R$ 39 bilhões em volume bruto de mercadorias (GMV), com destaque para os segmentos de moda e beleza.

Segundo o YouTube, o valor total das vendas de produtos cresceu cinco vezes em relação ao ano anterior nos países em que a funcionalidade da loja para influenciadores foi testada.

As duas empresas de tecnologia não divulgam qual a comissão repassada aos criadores de conteúdo nas vendas.