Vídeo mostra os novos óculos inteligentes que a Meta deve anunciar

A Meta deve aproveitar o evento anual Connect, nesta quarta-feira, 17 de setembro, para apresentar oficialmente sua nova geração de óculos inteligentes. No entanto, um vazamento já revelou detalhes sobre o produto antes do anúncio.

De acordo com um vídeo divulgado pelo site UploadVR, o modelo será chamado Meta Ray-Ban Display e terá como principal novidade a inclusão de um pequeno display na lente direita. O recurso permitirá visualizar mensagens, receber instruções de navegação e acessar o assistente de inteligência artificial da empresa, o Meta AI.

Apesar da inovação, os óculos não contarão com recursos avançados de realidade aumentada, sendo uma evolução dos modelos anteriores, mas não um dispositivo completamente inédito.

Ainda assim, a expectativa é que os Meta Ray-Ban Display mantenham câmeras para fotos e vídeos, microfones embutidos e alto-falantes para reprodução de áudio, música e chamadas de voz.

O vídeo com os novos óculos inteligentes circula na internet e antecipa parte do que deve ser revelado oficialmente pela Meta durante o evento.