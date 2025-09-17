Notícias ao Minuto
Procurar

Vídeo mostra os novos óculos inteligentes que a Meta deve anunciar

Antes do evento Connect, um vídeo vazado revelou que os novos óculos inteligentes da Meta terão display na lente direita, permitindo ver mensagens, rotas e usar a Meta AI. O modelo, no entanto, não traz realidade aumentada e é visto como evolução dos anteriores

Vídeo mostra os novos óculos inteligentes que a Meta deve anunciar Vídeo
Notícias ao Minuto

Mais Vistos

Após acordo EUA-China, TikTok terá dono local e algoritmo chinês

Após acordo EUA-China, TikTok terá dono local e algoritmo chinês

IA generativa no WhatsApp renegocia dívidas e manda Pix por voz

IA generativa no WhatsApp renegocia dívidas e manda Pix por voz

Após TikTok, YouTube lançará loja para influenciadores no Brasil

Após TikTok, YouTube lançará loja para influenciadores no Brasil

Relacionados

Jojo Todynho apresenta queixa contra internauta por comentários racistas

Jojo Todynho apresenta queixa contra internauta por comentários racistas

Dwayne Johnson encanta as redes com vídeo das filhas o maquiando

Dwayne Johnson encanta as redes com vídeo das filhas o maquiando

Lewis Hamilton visita a sede da Ferrari e realiza sonho de infância; veja

Lewis Hamilton visita a sede da Ferrari e realiza sonho de infância; veja

Ex-jogador detona Lionel Messi após comemoração no México

Ex-jogador detona Lionel Messi após comemoração no México

Homem ataca gerente de supermercado com pá no Mato Grosso; veja

Homem ataca gerente de supermercado com pá no Mato Grosso; veja

Veja: Trump dança ao som de "YMCA" em comício antes de sua posse

Veja: Trump dança ao som de "YMCA" em comício antes de sua posse

A comemoração de Lionel Messi no México que está dando o que falar

A comemoração de Lionel Messi no México que está dando o que falar

Vídeo viral: Cadela leva cria 'à beira da morte' ao veterinário

Vídeo viral: Cadela leva cria 'à beira da morte' ao veterinário

Duda Reis está encantada com a maternidade. "Só falta explodir de amor"

Duda Reis está encantada com a maternidade. "Só falta explodir de amor"

Explosão do Starship cria cenário de ‘chuva’ de meteoros; veja

Explosão do Starship cria cenário de ‘chuva’ de meteoros; veja

Vídeo mostra os novos óculos inteligentes que a Meta deve anunciar

Antes do evento Connect, um vídeo vazado revelou que os novos óculos inteligentes da Meta terão display na lente direita, permitindo ver mensagens, rotas e usar a Meta AI. O modelo, no entanto, não traz realidade aumentada e é visto como evolução dos anteriores

© Reprodução GSMArena

© Reprodução GSMArena

Notícias ao Minuto
17/09/2025 06:50 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Tech

Meta

A Meta deve aproveitar o evento anual Connect, nesta quarta-feira, 17 de setembro, para apresentar oficialmente sua nova geração de óculos inteligentes. No entanto, um vazamento já revelou detalhes sobre o produto antes do anúncio.

 

De acordo com um vídeo divulgado pelo site UploadVR, o modelo será chamado Meta Ray-Ban Display e terá como principal novidade a inclusão de um pequeno display na lente direita. O recurso permitirá visualizar mensagens, receber instruções de navegação e acessar o assistente de inteligência artificial da empresa, o Meta AI.

Apesar da inovação, os óculos não contarão com recursos avançados de realidade aumentada, sendo uma evolução dos modelos anteriores, mas não um dispositivo completamente inédito.

Notícias ao Minuto© Reprodução GSMArena  

Ainda assim, a expectativa é que os Meta Ray-Ban Display mantenham câmeras para fotos e vídeos, microfones embutidos e alto-falantes para reprodução de áudio, música e chamadas de voz.

O vídeo com os novos óculos inteligentes circula na internet e antecipa parte do que deve ser revelado oficialmente pela Meta durante o evento.

Veja como atualizar o iPhone com o iOS 26, e os modelos que não são compatíveis

Veja como atualizar o iPhone com o iOS 26, e os modelos que não são compatíveis

O lançamento foi acompanhado por outras novidades anunciadas na última semana, como os celulares iPhone 17 e iPhone Air, os fones AirPods Pro 3 e os relógios Apple Watch SE, Series 11 e Ultra 3. Os novos celulares vêm com iOS 26 instalado de fábrica

Folhapress | 07:50 - 16/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você