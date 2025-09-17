X-59: jato supersônico da NASA promete voar de Londres a NY em 4h

© Divulgação- Nasa

A NASA está finalizando os testes do X-59, avião experimental que promete reduzir pela metade o tempo de viagens transatlânticas. O jato pode alcançar 1.600 km/h, encurtando a rota entre Londres e Nova York para menos de quatro horas, segundo a agência espacial norte-americana.

O projeto é a principal aposta da missão Quesst e tem como diferencial o design aerodinâmico que dispersa ondas de choque, suavizando o tradicional “estrondo sônico”. “Os estudos mostram que o som será semelhante ao barulho de uma porta de carro batendo ao longe”, afirmou Lori Ozoroski, diretora do programa na NASA.

A aeronave já passou por testes em solo e por verificações de segurança na Califórnia. O voo inaugural deve começar em baixa altitude para checar a integração dos sistemas antes de avançar para a quebra da barreira do som.

Se bem-sucedido, o X-59 pode abrir caminho para suspender a proibição de voos supersônicos sobre áreas terrestres nos Estados Unidos, vigente há mais de 50 anos. Para a NASA, o projeto pode inaugurar uma nova era da aviação comercial, mais rápida e silenciosa.