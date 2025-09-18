Apple lança iOS 26 e altera numeração de todos os sistemas operacionais

© Getty Images

A Apple lançou nesta semana o iOS 26, a nova grande atualização do sistema operacional dos iPhones, já disponível para todos os modelos compatíveis.

A mudança chamou atenção de muitos usuários, já que a versão anterior era o iOS 18. Mas não há erro: a numeração foi alterada por decisão estratégica da Apple.

Segundo o site especializado 9to5Mac, a escolha tem relação com marketing e busca padronizar os nomes de todos os sistemas da empresa. Assim, o iPadOS 19 virou iPadOS 26, o watchOS 11 se tornou watchOS 26, o macOS 15 passou a macOS 26, o visionOS 3 virou visionOS 26 e o tvOS 19 foi renomeado para tvOS 26.

A ideia é que a nomenclatura das versões esteja alinhada ao ano de uso predominante. Como o iOS 26, lançado em 2025, será utilizado principalmente em 2026, a Apple optou por associá-lo a esse período.

Essa prática não é inédita: jogos esportivos anuais, como NBA 2K26 e EA Sports FC 26, também usam a temporada futura como referência no nome.