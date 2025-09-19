Trump e Xi devem discutir futuro do TikTok e guerra comercial em ligação

© Lusa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve conversar nesta sexta-feira com o líder chinês Xi Jinping em uma tentativa de concluir um acordo que permita ao TikTok continuar operando em território norte-americano.

A ligação pode abrir caminho para um possível encontro presencial entre os dois líderes, voltado a buscar um entendimento mais amplo para encerrar a guerra comercial e redefinir o rumo das relações entre as duas maiores economias do mundo.

Este será o segundo diálogo direto entre Trump e Xi desde o retorno do republicano à Casa Branca. No início de seu novo mandato, Trump retomou tarifas pesadas contra a China, o que levou Pequim a adotar medidas de retaliação e aprofundou as tensões bilaterais.

Apesar do embate, Trump tem sinalizado disposição para negociar, sobretudo em relação ao futuro do TikTok, que enfrenta risco de veto nos EUA caso a controladora chinesa ByteDance não venda a maioria de suas ações. “Vou falar com o presidente Xi na sexta-feira sobre o TikTok e também sobre comércio. Estamos muito perto de alcançar acordos em tudo isso”, afirmou Trump, ressaltando que a relação com a China segue “muito boa”.

Segundo o Financial Times, Pequim e Washington chegaram nesta semana, em Madrid, a um entendimento preliminar sobre a estrutura acionária do TikTok, cabendo a Trump e Xi fechar os termos finais. O republicano já prorrogou diversas vezes o prazo para a venda da aplicação, exigida por lei aprovada em 2024 para responder a preocupações ligadas à segurança nacional e à privacidade de dados.

Washington insiste que a ByteDance tem laços estreitos com Pequim e estaria sujeita a leis que obrigam empresas chinesas a compartilhar informações com o governo, além de destacar a importância estratégica do algoritmo da plataforma. Já a China afirmou nesta semana que houve consenso sobre direitos de propriedade intelectual, incluindo o algoritmo, e sobre a gestão dos dados de usuários americanos por um parceiro indicado.

A conversa entre os líderes também deve tratar de outras questões comerciais. Embora tenham sido suspensas tarifas adicionais e flexibilizados alguns controles de exportação, seguem em aberto pontos sensíveis como restrições tecnológicas, compras agrícolas e a venda de insumos usados na produção de fentanil.

O impacto da guerra comercial tem sido pesado para os agricultores norte-americanos. Entre janeiro e julho de 2025, as exportações agrícolas dos EUA para a China caíram 53% em relação ao mesmo período de 2024, com o sorgo entre os produtos mais atingidos (queda de 97%). “É encorajador que os dois países continuem a dialogar”, disse Josh Gackle, presidente da Associação Americana da Soja, lembrando que Pequim suspendeu as compras da nova safra de soja dos EUA, principal item agrícola vendido ao mercado chinês.