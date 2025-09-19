Notícias ao Minuto
Diferente dos remakes tradicionais, Assassin’s Creed IV: Black Flag deve receber não apenas gráficos atualizados, mas também novos conteúdos e mecânicas inspiradas em jogos mais recentes da franquia. O lançamento é esperado para março de 2026, segundo o site francês Jeux Vidéo Magazine

'Remake' de um dos melhores 'Assassin's Creed' chega em 2026

19/09/2025 11:00 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Tech

Assassin’s Creed

Um dos títulos mais populares da franquia Assassin’s Creed deve mesmo ganhar um remake, mas, diferente das versões anteriores que se limitaram a melhorias gráficas, a Ubisoft pretende ir além e trazer mudanças mais profundas.

De acordo com o site francês Jeux Vidéo Magazine, o remake de Assassin’s Creed IV: Black Flag (lançado originalmente em 2013) contará não apenas com gráficos atualizados e carregamentos eliminados, mas também com novos conteúdos e mecânicas de jogabilidade inspiradas em títulos mais recentes da série, como Assassin’s Creed Origins, Assassin’s Creed Odyssey e Assassin’s Creed Valhalla.

A expectativa é que o jogo seja lançado no início de 2026, com a publicação francesa indicando março como o provável mês de chegada às lojas.

 

