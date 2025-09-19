Meta negocia uso de notícias em ferramentas de IA com Fox e outros grupos de mídia, diz jornal

© GETTY

PELOTAS, RS (FOLHAPRESS) - A Meta, dona do Facebook e do Instagram, vem negociando com grupos de comunicação, como Axel Springer, Fox e News Corp, o licenciamento de conteúdos para uso em suas ferramentas de IA (inteligência artificial), segundo o Wall Street Journal.

De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto citadas pela reportagem desta quinta-feira (18), as conversas já ocorrem há alguns meses e estão focadas no uso de notícias e outros conteúdos jornalísticos nos produtos que utilizam tecnologia de IA, como chatbots.

Algumas das negociações, segundo as fontes, estão em estágio inicial e podem não terminar em acordos.

O jornal afirma que a movimentação marca uma mudança de postura da empresa de Mark Zuckerberg. O texto relembra que a Meta tem um histórico de relacionamento instável com a mídia. Anos atrás, a empresa fechou acordos avaliados em dezenas de milhões de dólares para incluir conteúdo do Wall Street Journal, New York Times, Washington Post e outros em sua aba de notícias. Em 2022, a empresa decidiu parar de pagar aos editores.

A reportagem destaca que, no ano passado, a Meta já havia anunciado um acordo de licenciamento de conteúdo para IA com a Reuters, mas que as discussões com editores de forma mais ampla começaram nos últimos meses.

A relação das empresas de IA com os jornais é conturbada. Concorrentes da Meta já anunciaram acordos de licenciamento de conteúdo, como a OpenAI com News Corp, Axel Springer e People Inc., e a Amazon com o New York Times.

Fora desse tipo de acordo, o uso de conteúdos jornalísticos por empresas de IA sem o consentimento dos veículos de comunicação já foi parar nos tribunais. Ainda em 2023, o New York Times foi o primeiro grande grupo de mídia a acionar a OpenAI, dona do ChatGPT, por uso de textos sem pagamento de direitos autorais. Neste ano, a Folha também entrou com uma ação judicial contra a empresa por concorrência desleal e violação de direitos autorais.

Dois dos maiores grupos de mídia do Japão também abriram processo contra o mecanismo de busca de IA Perplexity por suposta violação de direitos autorais. Antes, o jornal Yomiuri Shimbun já havia entrado com processo contra a plataforma pelo mesmo motivo.