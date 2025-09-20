Notícias ao Minuto
Procurar

Explosão de buraco negro poderá ser observada nos próximos dez anos

Um estudo realizado por físicos da Universidade de Massachusetts Amherst, nos EUA, nota, todavia, que para observar uma explosão de um buraco negro terá de ser necessário que a tecnologia apresente uma evolução que permita alcançar este feito.

Explosão de buraco negro poderá ser observada nos próximos dez anos

© Getty Images

Notícias ao Minuto Brasil
20/09/2025 06:30 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto Brasil

Tech

Buraco negro

Um novo estudo realizado por um grupo de físicos da Universidade de Massachusetts Amherst, nos Estados Unidos, indica que há uma boa probabilidade de, nos próximos dez anos, a comunidade científica ter a oportunidade de observar a explosão de um buraco negro.

 

O estudo, publicado na revista Physical Review Letters, aponta que esses fenômenos são muito mais comuns do que se pensava originalmente e estima que existe uma probabilidade de 90% de ocorrer uma explosão de buraco negro na próxima década.

Segundo o site ScienceAlert, até pouco tempo atrás astrônomos e físicos acreditavam que esses eventos aconteciam apenas a cada cem mil anos, algo que a nova análise não confirma.

No entanto, para observar essas explosões será necessário que a tecnologia utilizada pela comunidade científica avance a ponto de permitir uma análise detalhada das partículas que serão liberadas em um fenômeno desse tipo.

“Teríamos um registro completo de todas as partículas que compõem o Universo”, afirma o astrofísico Iguaz Juan. “Seria uma revolução completa e nos ajudaria a reescrever a história do Universo.”

Leia Também: Meta negocia uso de notícias em ferramentas de IA com Fox e outros grupos de mídia, diz jornal

Partilhe a notícia

Recomendados para você