Explosão de buraco negro poderá ser observada nos próximos dez anos

Um novo estudo realizado por um grupo de físicos da Universidade de Massachusetts Amherst, nos Estados Unidos, indica que há uma boa probabilidade de, nos próximos dez anos, a comunidade científica ter a oportunidade de observar a explosão de um buraco negro.

O estudo, publicado na revista Physical Review Letters, aponta que esses fenômenos são muito mais comuns do que se pensava originalmente e estima que existe uma probabilidade de 90% de ocorrer uma explosão de buraco negro na próxima década.

Segundo o site ScienceAlert, até pouco tempo atrás astrônomos e físicos acreditavam que esses eventos aconteciam apenas a cada cem mil anos, algo que a nova análise não confirma.

No entanto, para observar essas explosões será necessário que a tecnologia utilizada pela comunidade científica avance a ponto de permitir uma análise detalhada das partículas que serão liberadas em um fenômeno desse tipo.

“Teríamos um registro completo de todas as partículas que compõem o Universo”, afirma o astrofísico Iguaz Juan. “Seria uma revolução completa e nos ajudaria a reescrever a história do Universo.”

