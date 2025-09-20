"E aí, mãe!": Novo golpe do WhatsApp é revelado

© Shutterstock

Mensagens como “Oi, mãe, perdi o meu celular” ou “estou sem acesso à conta bancária” têm sido usadas por golpistas para enganar familiares e amigos e conseguir transferências de dinheiro.

O golpe, relatado no The Guardian, consiste em fingir uma emergência — como bloqueio de conta ou necessidade urgente de pagar aluguel ou outra despesa — e pedir ajuda financeira.

Geralmente, o fraudador afirma que está usando o celular de um amigo, ou então pede que se faça o depósito direto a um suposto proprietário ou fornecedor. Muitas vezes, ele exige que seja feita transferência para conta de terceiro, não a nome dele — que pertence ao “amigo”. Para o golpe parecer mais convincente, pedem que você aja rápido.

Quem são os impostores mais bem-sucedidos

Dados do banco Santander apontam que os golpes têm maior eficácia quando o impostor finge ser o filho da vítima, seguido pela filha, depois pela mãe. Outros fingem ser amigos ou parentes.

Com o uso crescente de tecnologias, o golpe tem se tornado mais sofisticado. “Estamos ouvindo casos onde usam tecnologia de voz por IA para criar áudios ou mensagens de voz no WhatsApp ou SMS, tornando tudo mais realista”, alerta Chris Ainsley, chefe de gestão de risco da Santander.

Como o golpe se estrutura

O esquema geralmente começa com uma mensagem de um número desconhecido, alegando familiaridade com quem recebe: “Oi, mãe…”. Depois seguem pedidos urgentes de dinheiro. O golpista diz que não consegue usar sua conta ou que perdeu o telefone, e então pede ajuda. A conta para depósito será de terceiro, afinal o “amigo” ou quem deveria receber vai indicar outra conta. O valor pedido quase nunca é arredondado.

Se a pessoa responde, o fraudador tenta engajar em conversa, mas com detalhes vagos. Em certo ponto, surge o pedido de urgência: pagar aluguel, fatura, boleto ou outro custo imediato.

O que fazer para se proteger

Verifique diretamente com a pessoa a identidade do autor da mensagem, usando o número já conhecido, ou ligue para ela;

Estabeleça uma senha familiar ou palavra-chave que só vocês saibam, para confirmar pedidos desse tipo;



Não envie dinheiro imediato sob pressão; se já enviou, contate o banco o mais rápido possível para tentar bloquear a transferência.

Além disso, mensagens suspeitas no WhatsApp podem ser denunciadas pelo próprio aplicativo, clicando na mensagem e escolhendo a opção de reportar. Mensagens SMS suspeitas podem ser encaminhadas para o número 7726, que alerta as operadoras. Também é possível registrar o caso em entidades como a Action Fraud.

Atenção aos alertas

Ao tentar fazer transferências bancárias, instituições costumam fazer perguntas automáticas sobre o motivo da transação. É importante responder de forma verdadeira, mesmo se o remetente pedir algo diferente. Isso pode permitir que o banco identifique a fraude.

Essas práticas, segundo especialistas, fazem parte de uma onda de golpes que tira proveito do vínculo emocional — fingir ser filho, filha ou parente próximo — associado à urgência criada pelo autor. O Guardian alerta que o presente contexto exige cuidado redobrado: quando o pedido chega de número desconhecido, mesmo que pareça próximo, vale confirmar antes de agir.

Leia Também: BC estuda ampliar prazo de bloqueio de transações para bancos terem tempo maior de análise