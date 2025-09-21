Notícias ao Minuto
Um dos grandes jogos de sobrevivência dos últimos anos vai chegar à PS5

‘Valheim’ começou por chegar ao PC em 2021 e, entretanto, também já chegou aos consoles Xbox Series. Os jogadores da PlayStation 5 terão de ter um pouco mais de paciência e aguardar por 2026.

Um dos grandes jogos de sobrevivência dos últimos anos vai chegar à PS5 Vídeo
© Iron Gate Studio

© Iron Gate Studio

Notícias ao Minuto Brasil
21/09/2025 06:37 ‧ há 7 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Tech

PlayStation 5

Um dos jogos do gênero survival mais populares dos últimos anos — Valheim — acaba de ter seu lançamento confirmado para o PlayStation 5 em 2026. A notícia foi divulgada pelo estúdio Iron Gate em uma publicação no site oficial.

 

Vale lembrar que Valheim ainda está em acesso antecipado, mas, mesmo assim, já está disponível para PC desde 2021 e para os consoles Xbox Series desde 2023.

Além de anunciar a chegada do jogo ao PlayStation 5, a desenvolvedora também confirmou que os jogadores do console poderão jogar em conjunto com os de outras plataformas (crossplay).

Embora a Iron Gate ainda não tenha revelado uma data específica de lançamento de Valheim no PlayStation 5, foi divulgado um trailer que mostra um pouco dessa versão.

