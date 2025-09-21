Um dos grandes jogos de sobrevivência dos últimos anos vai chegar à PS5

© Iron Gate Studio

Um dos jogos do gênero survival mais populares dos últimos anos — Valheim — acaba de ter seu lançamento confirmado para o PlayStation 5 em 2026. A notícia foi divulgada pelo estúdio Iron Gate em uma publicação no site oficial.

Vale lembrar que Valheim ainda está em acesso antecipado, mas, mesmo assim, já está disponível para PC desde 2021 e para os consoles Xbox Series desde 2023.

Além de anunciar a chegada do jogo ao PlayStation 5, a desenvolvedora também confirmou que os jogadores do console poderão jogar em conjunto com os de outras plataformas (crossplay).

Embora a Iron Gate ainda não tenha revelado uma data específica de lançamento de Valheim no PlayStation 5, foi divulgado um trailer que mostra um pouco dessa versão.

