Nono planeta pode estar 'escondido' no Sistema Solar, afirmam astrônomos

Astrônomos acreditam que pode existir um planeta desconhecido no Sistema Solar, embora ele nunca tenha sido observado diretamente. A hipótese surgiu a partir de fenômenos incomuns no Cinturão de Kuiper, uma vasta região além da órbita de Netuno repleta de planetas anões, como Plutão, e inúmeras rochas geladas.

Os cientistas perceberam que esses corpos celestes não estão distribuídos de forma aleatória. Pelo contrário, parecem se agrupar em determinadas áreas, como se fossem influenciados por uma forte força gravitacional. A explicação mais plausível para esse comportamento seria a presença de um planeta de grandes dimensões, ainda invisível aos telescópios atuais.

Esse tipo de descoberta não seria inédito. Netuno, por exemplo, foi identificado em 1846 graças a cálculos matemáticos e previsões sobre a influência gravitacional que exercia em outros corpos celestes, antes mesmo de ser visto pela primeira vez.

Agora, os maiores telescópios do mundo e um novo observatório instalado no Chile estão concentrando esforços para encontrar evidências concretas da existência desse suposto planeta. A busca envolve tecnologias avançadas e pode trazer respostas sobre a formação e a dinâmica do Sistema Solar.

Se confirmado, o achado representaria uma das descobertas mais importantes da astronomia moderna, ajudando a explicar mistérios que intrigam cientistas há décadas. Por enquanto, a caçada ao possível “planeta escondido” continua, alimentando teorias e expectativas na comunidade científica internacional.

